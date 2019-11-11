Вслед за очередным (мы уже сбились со счету!) температурным рекордом, который был установлен в Петербурге в минувший уикенд — 10 ноября стало самым теплым за всю историю наблюдений — в Ленобласти «проснулась» природа. Из-за потепления на ветках деревьев близ платформы Лемболово набухли почки. В середине ноября!
Фото дня: на деревьях в Ленобласти набухли почки. В середине ноября!
Как пишут петербуржцы, деревья «решили заменить календарную осень на настоящую весну» из-за потепления — уверенный «плюс» обосновался на термометрах в Петербурге и Ленинградской области в минувший уикенд. «Проснувшаяся» природа была замечена у Лемболовского озера во Всеволожском районе — на ветках деревьев начали набухать почки.
Напомним, на минувших выходных, 9 и 10 ноября, в Петербург пришло потепление. И если в субботу в городе было не выше 5 градусов тепла, то воскресенье побило все рекорды — в 15:00 температура воздуха составила +9,6 градусов. Как отметил специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус, это на 0,1 градуса выше, чем было 80 лет назад.
По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 11 ноября, в Петербурге облачная погода. Не забудьте зонт — днем ожидается местами умеренный дождь. Температура воздуха с течение суток — от 4 до 6 градусов выше нуля, а к вечеру станет ветрено — порывы будут достигать 5-10 метров в секунду.
Рассказываем о других фотографиях дня, которых точно не стоит пропустить. 11 сентября в Купчине второй раз за год зацвела яблоня, а в Кронштадте — созрел виноград. 4 октября в Ленинградской области выпал первый снег — белые хлопья опустились на еще зеленую траву и крону деревьев. Ранее в небе над Петербургом было замечено редкое природное явление — «вымеобразные» облака, а в небе над КАДом перед портом Бронка были замечены медузообразные облака. Днем 15 августа во дворе дома на Краснопутиловской улице появились сугробы снега (настоящего!). В конце октября во Всеволожском районе заметили северное сияние, а в начале ноября просевший участок набережной Грибоедова укрепили мешками с песком.
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