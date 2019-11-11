Фото дня: на деревьях в Ленобласти набухли почки. В середине ноября!

Как пишут петербуржцы, деревья «решили заменить календарную осень на настоящую весну» из-за потепления — уверенный «плюс» обосновался на термометрах в Петербурге и Ленинградской области в минувший уикенд. «Проснувшаяся» природа была замечена у Лемболовского озера во Всеволожском районе — на ветках деревьев начали набухать почки.

Напомним, на минувших выходных, 9 и 10 ноября, в Петербург пришло потепление. И если в субботу в городе было не выше 5 градусов тепла, то воскресенье побило все рекорды — в 15:00 температура воздуха составила +9,6 градусов. Как отметил специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус, это на 0,1 градуса выше, чем было 80 лет назад.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 11 ноября, в Петербурге облачная погода. Не забудьте зонт — днем ожидается местами умеренный дождь. Температура воздуха с течение суток — от 4 до 6 градусов выше нуля, а к вечеру станет ветрено — порывы будут достигать 5-10 метров в секунду.