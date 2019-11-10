В воскресенье, 10 ноября, Петербург попал под влияние атлантического циклона. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook.
Атлантический циклон принесет в Петербург дожди
«Санкт-Петербург в воскресенье вблизи центра активного атлантического циклона», – написал он. Циклон принес в Петербург дожди, а температура воздуха прогреется до +10 градусов по Цельсию.
Ветер будет дуть юго-восточный, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет немного ниже нормы – составит 758 мм рт. ст.
Напомним, главный синоптик Петербурга заявил, что зима в городе наступит не раньше третьей декады ноября. Как отметил синоптик, в Петербурге ожидается потепление.Температура воздуха повысится и пойдут дожди, а снег в скором времени растает.
В Гидрометцентре заявили, что 2019 год может стать самым теплым в истории России. Как сообщает Вильфанд, синоптики рассчитали, что лето 2019 года стало самым жарким на Северном полушарии Земли за всю историю регулярных наблюдений, а именно с 1891 года. Сентябрь также отличился рекордной теплой погодой. Согласно последним расчетам, октябрь тоже оказался самым теплым месяцем за всю историю наблюдений. «Теперь от ноября и декабря зависит, станет ли 2019 год самым теплым в истории», – подметил он.
Судя по всему, у 2019 года есть все шансы установить новый рекорд в России. Ранее синоптики пообещали не только теплый ноябрь (как минимум на один градус выше нормы), но и «розовую» зиму – так синоптики неформально называют погодные условия около или выше климатической нормы.
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