Архитектор Судебного квартала предложил отказаться от застройки «Сада на Неве»

Архитектор Евгений Герасимов, разработчик проекта Судебного квартала на Ватном острове, предлагает отказаться от строительства жилого квартала для судей — это позволить сократить площадь проекта и разбить на его месте парк. Таким образом зеленая зона разместится на 5,3 гектарах — на 2,5 гектара меньше, чем площадь всей Новой Голландии.

В случае, если проект пересмотрят, все три здания — Верховного суда, Судебного департамента и Театра танца Бориса Эйфмана — выстроятся в одну линию, а парк «Тучков буян» разместится рядом с ними. Реализация обновленного проекта позволит вернуть охранный статус «Саду на Неве» и сохранить его от застройки, а также значительно сэкономить выделяемые из бюджета города средства.