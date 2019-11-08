Руководитель архитектурной мастерской «Евгений Герасимов и партнеры», заслуженный архитектор России Евгений Герасимов предложил отказаться от застройки «Сада на Неве» — территории на Смольной набережной, где теперь планируется возвести Судебный квартал. Вместо этого проект можно сократить и оставить на Ватном острове вместе с парком «Тучков буян».
Архитектор Судебного квартала предложил отказаться от застройки «Сада на Неве»
Архитектор Евгений Герасимов, разработчик проекта Судебного квартала на Ватном острове, предлагает отказаться от строительства жилого квартала для судей — это позволить сократить площадь проекта и разбить на его месте парк. Таким образом зеленая зона разместится на 5,3 гектарах — на 2,5 гектара меньше, чем площадь всей Новой Голландии.
В случае, если проект пересмотрят, все три здания — Верховного суда, Судебного департамента и Театра танца Бориса Эйфмана — выстроятся в одну линию, а парк «Тучков буян» разместится рядом с ними. Реализация обновленного проекта позволит вернуть охранный статус «Саду на Неве» и сохранить его от застройки, а также значительно сэкономить выделяемые из бюджета города средства.
Евгений Герасимов
Из официального комментария по вопросу строительства Судебного квартала:
Наша мастерская совместно с Сергеем Чобаном и бюро SPEECH работала над проектом комплекса Верховного суда и Театра танца Бориса Эйфмана с 2016 по 2019 год. Проект полностью закончен, работа оплачена. Коммерчески моя компания не заинтересована в строительстве комплекса именно на этом месте. Я вношу свое предложение как архитектор и горожанин. Подземная часть работ на площадке практически закончена.
Все фундаменты можно использовать для возведения на них зданий. Театр танца Бориса Эйфмана уже строится, Судебный департамент можно продолжать строить по готовому проекту. Сад на Неве будет сохранен. Горожане получат новый общедоступный парк. Жилье для судей можно приобрести в одном из строящихся на Петровском острове жилых комплексов. А главное – не нужно тратить городские земли, годы работы и космические суммы на новое проектирование и строительство.
Напомним, Судебный квартал, который ранее хотели построить на набережной Малой Невы, теперь планируют перенести на территорию безымянных зеленых насаждений на Смольной набережной. Для этого ЗакСом был рассмотрен законопроект об исключении «Сада на Неве» из перечня зеленых насаждений. Против выступают местные жители — они готовы «выйти на протестные акции» и обратиться в суд. 23 октября исключение сада из ЗНОП было предварительно одобрено, а 30 октября, в третьем, окончательном чтении официально лишили участок охранного статуса. Посмотрите, что предложили петербуржцам взамен.
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