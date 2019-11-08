Легендарный Хоха возвращается на экраны! Уже 10 ноября в Петербурге состоится премьера перезапуска программы «Большой фестиваль» — одной из значимых передач в истории ленинградского телевидения.
Легендарный Хоха возвращается! В Петербурге перезапускают программу «Большой фестиваль»
Новая программа получила название «Большой Хоха». Знаменитый хулиган ленинградского телевидения, Хоха, предстанет перед петербуржцами уже совсем взрослым и серьезным ведущим. Спустя 18 лет Хоха возвращается, чтобы узнать, кем стали его зрители — мальчики и девочки из Ленинграда, как они влияю на жизнь современного Петербурга. А также для того, чтобы обсудить главные темы, волнующие горожан — остро, точно и иронично.
Соведущей Хохи станет журналист Инна Чукина, а в новостной бригаде будут работать специальные корреспонденты — Дятел и Носок. Сатирическая новостная программа «Большой Хоха» будет выходить в эфир каждое воскресенье в 22:00 на телеканале «78».
Вечерняя телевизионная развлекательно-образовательная программа для детей «Большой фестиваль» выходила в эфир на Лнинградском телевидении с 1989 по 2001 год. В отличие от своего аналога, передачи «Спокойной ночи, малыши!», «Большой фестиваль» был рассчитан на аудиторию более старшего возраста. Ведущими передачи были только куклы: серьезный мальчик Тото, рыжий Веснушка и шалопай Хоха — существо с кедом вместо головы. Автор кукол — художник Маргарита Скрипова-Ясинская.
Сюжет каждой передачи «Большого фестиваля» обыгрывал различные жизненные ситуации, после чего в программе показывали пятиминутный мультфильм — в том числе и только появившееся в России аниме. Ботинка Хоху озвучивал актер Ричард Богуцкий, скончавшийся в 2001 году — в связи с этим программа была закрыта.
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