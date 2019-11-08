Новая программа получила название «Большой Хоха». Знаменитый хулиган ленинградского телевидения, Хоха, предстанет перед петербуржцами уже совсем взрослым и серьезным ведущим. Спустя 18 лет Хоха возвращается, чтобы узнать, кем стали его зрители — мальчики и девочки из Ленинграда, как они влияю на жизнь современного Петербурга. А также для того, чтобы обсудить главные темы, волнующие горожан — остро, точно и иронично.

Соведущей Хохи станет журналист Инна Чукина, а в новостной бригаде будут работать специальные корреспонденты — Дятел и Носок. Сатирическая новостная программа «Большой Хоха» будет выходить в эфир каждое воскресенье в 22:00 на телеканале «78».