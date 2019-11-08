По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 9 ноября, в Петербурге облачная погода и преимущественно без осадков — небольшой дождь может пройти в конце дня. В первой половине дня на город опустится туман, в ночное время на дорогах образуется гололедица. Температура воздуха ночью от -1 до +1 градуса, днем — от 3 до 5 со знаком «плюс».

В воскресенье, 10 ноября, также облачно. Временами пройдут осадки в виде небольшого дождя. Зато воздух прогреется до осенних показателей — ночью в городе от +2 до +4 градусов по Цельсию, днем — от 6 до 8 со знаком «плюс». Тепло продержится и в начале рабочей недели. В понедельник, 11 ноября, в Петербурге от +5 до +7 градусов в течение всего дня.

Напомним, ранее главный синоптик Петербурга рассказал, когда горожанам стоит начинать готовиться к наступлению зимы. А еще выпавший в октябре снег — не аномалия, а «вполне нормальное явление». Также в Гидрометцентре заявили, что 2019 год может стать самым теплым в истории России. И на это есть все шансы! Ранее синоптики пообещали не только теплый ноябрь (как минимум на один градус выше нормы), но и «розовую» зиму – так синоптики неформально называют погодные условия около или выше климатической нормы