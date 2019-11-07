Почему ускорить строительство новых станций метро невозможно? Объясняют власти Петербурга

С вопросом, возможно ли ускорить процесс строительства новой линии петербургского метрополитена, к губернатору города обратились депутаты Михаил Барышников, Алексей Цивилев и Денис Четырбок. В своем письме они указывают на сложную транспортную ситуацию в южной части Петербурга — в том числе из-за остановки работ на Лиговском путепроводе.

Однако решить проблему спешкой не получится. «Уменьшение сроков реализации объектов метрополитена может привести к удорожанию производства работ, либо к снижению их качества, а также к возможному нарушению технологического процесса строительства. Ускорение темпов ввода станций Красносельско-Калининской линии метрополитена не представляется возможным», — говорит Беглов.

Как отмечает губернатор, график выполнения работ в петербургском метрополитене формируется квалифицированными специалистами. Кроме того, на появление новых точек подземной карты города влияет бюджет. «К сожалению, сейчас реальные возможности нашего «Метростроя» по проведению работ не превышают 13-14 миллиардов рублей в год», — добавил Беглов в ходе первого чтения бюджета на 2020 год.

Напомним, ранее Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга показал, как будут выглядеть новые станции Красносельско-Калининской линии метрополитена — «Боровая», «Заставская» («Черниговская»), «Броневая», «Путиловская» и «Юго-Западная» («Казаковская»). Все планирующиеся станции — глубокого заложения, а их строительство будет осуществляться в два этапа.