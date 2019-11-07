Смольный разрешил сносить исторические здания на Нарвской заставе из-за нужд реновации

Реновацию Нарвской заставы осуществляет компания «СПб Реновация». В рамках программы демонтаж исторических зданий допускал и предыдущий проект зон охраны, однако его «срок действия» истек 1 января 2019 года. Для того, чтобы продолжить реновацию, компания попросила продлить разрешение еще на 10 лет, однако рабочая группа ЗакСа предложила компромиссный вариант — 3 года.

Александр Кононов, глава петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, заявил о прекращении поддержки проекта о зонах охраны в случае, если разрешение продлят. «Нарвская застава — это действительно город-сад. Там малоэтажная застройка. Реконструируйте это с сохранением внешнего облика. Но для этого нужна совершенно другая концепция, не реновация с точечными многоэтажными домами. Ну и что — будет очередное Купчино», — сказал он «Фонтанке».

Напомним, Судебный квартал, который ранее хотели построить на набережной Малой Невы, теперь планируют перенести на территорию безымянных зеленых насаждений на Смольной набережной. Для этого ЗакСом был рассмотрен законопроект об исключении «Сада на Неве» из перечня зеленых насаждений. Против выступают местные жители — они готовы «выйти на протестные акции» и обратиться в суд. 23 октября исключение сада из ЗНОП было предварительно одобрено, а 30 октября, в третьем, окончательном чтении официально лишили участок охранного статуса. Посмотрите, что предложили петербуржцам взамен.