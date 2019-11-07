Главным событием фестиваля станет «Монополия». Экономическая и стратегическая выйдет за пределы «настолки» и займет все пространство особняка на набережной реки Фонтанки, в котором располагается библиотека Маяковского. Перформативное действие призвано погрузить петербуржцев в атмосферу 1930-х — участникам придется встать на учет биржи труда и начать зарабатывать валюту самыми разными способами.

Одновременно с «Монополией» в пространстве особняка будут проходить лекции о жизни людей во время Великой депрессии — о том, что пили и ели американцы 90 лет назад, какое место этот трудный период занял в истории голливудского кино, и как литература помогала людям убежать от реальности. При этом расписание мероприятий будут держать в тайне — потому что нельзя знать заранее, как будут развиваться события во время кризиса.

«Я сделаю упор на общей проблематике и покажу, что американская литература стала более остросоциальной по сравнению со всем, что было до этого. Наконец, важно будет сказать, что такой большой успех в литературе во многом связан с тем, что люди попросту начали больше читать, чтобы уйти от реальности. Поэтому, возможно, в любую другую эпоху те или иные произведения и степень их успеха были бы невозможны», — говорит один из лекторов фестиваля, филолог Владимир Тихомиров.

Фестиваль «Чашка депрессо» пройдет 9 ноября в библиотеке имени Маяковского на набережной реки Фонтанки, 46. Старт в 17:00. Вход свободный — по предварительной регистрации на бирже труда.