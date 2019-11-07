Название станции связано с деревней Новокрестовская, располагавшейся ранее в западной части острова. Петербуржцам предлагается ответить на вопрос о целесообразности переименования станции метрополитена «Новокрестовская» на «Зенит». На выбор предложено три варианта ответа — «да», «нет», «затрудняюсь ответить». Принять участие в опросе можно до 21 ноября 2019 года.

В свою очередь президент футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев говорит, что сами сине-бело-голубые выступают за другое название для станции — «Зенитовская». «Переименование помогает увеличить коммерческую отдачу от стадиона. Могу сказать, что мы достаточно далеко продвинулись в этом отношении и переименовании станции в «Зенитовскую». Если поддержим, то добьемся. Попробуем это осуществить до конца года», — сказал он.

Напомним, станции метрополитена «Беговая» и «Новокрестовская» открыли в мае 2018 года — в преддверии Чемпионата мира по футболу, который прошел в Петербурге в том году. Уже в июле в вестибюле начались протечки — очевидцы заметили, как по стенам в непосредственной близости от эскалаторов льется вода. В августе траволаторы на станции закрыли на ремонт. В сентябре, после проведения работ по восстановлению внешнего вида станции, от стен вновь начала отваливаться плитка. За полгода с момента открытия новых станций метро «Беговая» и «Новокрестовская» нашли более тысячи дефектов. В январе 2019 года плитку в вестибюле станции метро «Новокрестовская» полностью сняли и покрыли стены полиэтиленом.

Ранее Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга назвал предельный срок сдачи объектов станций «Беговая» и «Новокрестовская» — декабрь 2019 года. «Метрострой» приступил к устранению дефектов на станциях в конце октября.