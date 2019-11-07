Концерты с чувственным женским вокалом Morcheeba и Kovacs, техно-эксперименты на фестивале Сергея Курехина «Электро-Механика» и детектив про маньяка в Петербурге XIX века «Девятая» в прокате — как провести выходные в городе.
Уикенд в Петербурге с 7 по 10 ноября
до 10 ноября
Со среды в «Авроре» стартует XX фестиваль актуального британского кино «Бритфест». В программе юбилейного сезона – нежная комедия об отношениях матери и сына-подростка «Лето Бэгнольдов», байопик «Голкипер» (нет, не про Льва Яшина, а про Берта Траутманна), а также завораживающий фолк-хоррор «Гвен». Киносмотр проходит при поддержке ДЛТ. Подробнее о программе здесь.
до 7 ноября
KGallery
Камерная галерейная выставка Зинаиды Серебряковой собирала в день до тысячи человек и стала одним из самых успешных проектов KGallery. Теперь точно самый последний шанс увидеть нежные детские портреты, пейзажи любимого художницей поместья «Нескучное» и, конечно же, автопортреты Серебряковой — в этот четверг.
с 7 ноября
Делающая ставку на ре-релизы и ретроспективы компания «Иноекино» к 130-летию Чарли Чаплина выпускает в повторный прокат сразу несколько его картин. Начнут с драмеди о любви Маленького Бродяги и слепой цветочницы во времена Великой Депрессии. Это последняя полностью немая картина актера и режиссера.
с 7 ноября
Драмеди с Джонни Деппом и Зои Дойч про умирающего от рака профессора из-за сюжетной схожести прокатчики решили назвать настолько неизящно, чтобы у зрителя не было шансов не провести параллели с культовым сериалом. Спойлер: Джесси Пинкмана здесь нет, зато есть десяток удачных и не очень шуток про смертность человека.
с 7 ноября
Перед хоррором Майк Флэнегана стоит непростая задача – помирить фанатов Кубрика и Кинга. Как известно, писатель назвал фильм «Сияние» чуть ли не худшей своей экранизацией. В сиквеле с Юэном Макгрегором и Ребеккой Фергюсон рассказывается, как живет повзрослевший Дэнни Торранс, переживший безумие и гибель отца в отеле «Оверлук».
с 7 ноября
Снятый в Петербурге детективный триллер Николая Хомерики с Евгением Цыгановым, Дмитрием Лысенковым, Евгением Ткачуком, Юрием Колокольниковым и, собственно, «девятой» – британкой Дэйзи Хэд. По сюжету сыщик Ростов (Цыганов) расследует жестокие убийства восьмерых девушек. Помочь ему должна медиум Оливия (Хэд), которая может стать одной из жертв маньяка.
с 7 ноября
Фильм с участием Юлии Снигирь и Романа Курцына в нелепом белом парике показывали на фестивале «Окно в Европу» в Выборге. Правда, режиссер Павел Руминов тогда попросил снять его фамилию из титров: настолько ему не понравился финальный монтаж. К прокату картину о ребенке разводящихся рок-музыкантов он должен был переделать так, чтобы это устроило и его, и продюсеров.
с 7 ноября
Антиутопия про дивный новый мир Райские холмы, куда богатые родители помещают «несовершенных» дочерей. Во-первых, это все очень красиво. Во-вторых, в касте – как голливудские ньюкамеры Эмма Робертс, Даниэль Макдональд и Аквафина, так и дива со славянскими корнями Мила Йовович.
с 7 ноября
Еще один пример неожиданных прокатных переводов – феминистское «Скачи, как девчонка», сразу намекающее, что это байопик женщины-жокея, поменяли на абстрактное «В погоне за ветром». Тем не менее да – это духоподъемное кино про сложный путь к признанию в мужском мире.
с 7 ноября
Документальный фильм про русского серфера Севу Шульгина – как он готовился прокатиться на одной из самых опасных волн в мире: гавайской Джоуз (Челюсти).
7-9 ноября
19:00
Основая сцена Александринского театра
В спектакле грека Дмитрия Папаиоанну органично сочетаются элементы цирка, пластической драмы и перформанса. Визуальный ряд отсылает к образам эллинистической культуры, а также картинам Микеланджело, Рембрандта, Мантеньи, Дали, Магритта.
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mooinblack / Shutterstock.com
7 ноября
19:00
Ледовый дворец
Когда-то Scorpions стали, как Мэри Поппинс в мюзикле Дунаевского, символом ветра перемен. В Ледовом дворце они исполнят песни (да, и Wind of Change) с культового альбома Crazy World 1990 года, именем которого названо и все турне.
7 ноября
20:00
«Морзе»
В четверг в клубе «Морзе» в «Севкабель Порту» выступит американская группа Electric Six – авторы хитов Danger! High Voltage и Gay bar. C ними они и катаются регулярно в Россию и не только. На этот раз – в рамках тура Russia, If You Are Listening, в котором презентуют новый альбом Bride Of The Devil.
7 ноября
20:00
Zal
Музыкант, поэт, общественный деятель, участник проекта «Господин Хороший» Василий Обломов в четверг выступит в клубе Zal со специальной программой «Можем не повторить». Она приурочена к выходу нового альбома.
7-8 ноября-декабря
ANTONOV GALLERY
Андрей Андреев — молодой художник с опытом преподавания в Академии Художеств, известный в Петербурге и Москве своими смятыми в «жвачку» холстами. «Идеальный Полли» — оммаж остроумному концептуалисту Марселю Бротарсу, создателю фейкового «Музея современного искусства» с «Отделом орлов». Тот высмеивал арт-институции, прикрепляя к экспонатам экспликации «это не искусство». Андреев вслед за классиками концептуализма играет в критику критики: пишет живопись, подвергающую сомнению капиталистические отношения, ловит себя на желании в них встроиться и в итоге сминает залаченную поверхность холста, уничтожая изображение.
с 8 ноября
Картина в поддержку недавно вышедшего альбома госпелов Канье Уэста выйдет в ограниченный прокат в разных городах России (петербургское расписание здесь). Действие фильма происходит во время воскресной службы в кратере Роден в Аризоне – самом большом в мире произведении совриска художника Джеймса Таррелла.
8-23 ноября
Библиотека книжной графики
Выставка иллюстраций из самого богатого на эксперименты периода в истории советской книжной графики. Кураторы отобрали 80 оригинальных изданий, связанных с темой Азии и Африки. Например «Дети Индии», «Дети-негры», «Восток в огне», «Про диковинных зверей». Редкая возможность посмотреть, как проявили себя в жанре иллюстрации книг такие художники, как Александр Самохвалов и Юрий Пименов (которых мы больше знаем в роли флагманов соцреализма), Владимир Лебедев и Вера Ермолаева, Николай Тырса и Алиса Порет.
8 ноября
20:00
«Морзе»
ВИА «Биртман» звучит так, как если бы Высоцкий объединился с «Песнярами»: суровая сибирская лирика и развеселые советские пассажи. Легенду про найденные песни советского барда группа больше не поддерживает, но альбомы выпускает регулярно. Так, на прошлой неделе вышел их лонгплей «Подбухну» с шутками про рэперов и Тони Старка.
8 ноября
20:00
«А2»
Певица Шэрон Ковакс (ака Kovacs) стала бешено популярна в России, когда ее трек My Love стал заглавным в сериале Константина Богомолова «Содержанки». Его, а также другие песни с альбома Shades Of Black она исполнит в Петербурге уже в эту пятницу в клубе «А2».
8 ноября
Гороховая, 32
В Петербурге недавно открылись сразу несколько отличных заведений. В пятницу рекомендуем посетить буфет «Щель» от команды бара «Почта», чтобы выпить и закусить, как петербуржцы. В меню – понятный алкоголь: от пива и сидра до крепкого алкоголя, включая линейку настоек на ягодах, корнеплодах и орехах. Фудпейринг к нему – сельдь в масле с хлебом, домашние пирожки, малосольные огурцы и паштеты.
8-9 ноября
Ледовый дворец
Группа-синоним русской поп-музыки «Руки Вверх!» намерена собрать Ледовый дворец два дня подряд. В программе шоу не только новые песни (да, они есть), но и привет из 1990-х: хиты «Чужие губы», «Крошка моя», «18 мне уже».
до 12 ноября
До середины ноября в Петербурге проходит фестиваль «Digital Opera 2.0. Опера цифровой эпохи» с лекциями и мастер-классами. А 9 и 10 ноября в киноцентре «Родина» стартует его киночасть – марафон культовых постановок на большом экране: от архивной классики до эксклюзивных новинок. Среди них четыре спектакля оперного режиссера номер один в мире Дмитрия Чернякова – микс из «Иоланты» и «Щелкунчика» с гигантским неваляшками, «Сказка о царе Салтане», разыгрываемая в воображении мальчика с аутизмом и другие. В субботу «Собака.ru» совместно с фестивалем проведет паблик-ток с участием Чернякова. Подробнее здесь.
9 ноября
12:00
KOD
В программе образовательного фестиваля «Кампус», как и всегда, множество лекций. Например, психолог Константин Кунах расскажет, почему жители мегаполиса не умеют радоваться благам. Темой исследования «Зомби-микрорайоны и сообщества-киборги» социолога Любови Чернышевой станут новостройки. А европейские ученые прочитают экологический ликбез There is no planet B. Подробности и бесплатная регистрация в паблике.
9 ноября
15:00
Планетарии №1
В Планетарии №1 в субботу расскажут, что будет происходить на небе в следующем году: все ретроградные Меркурии, метеоритные потоки и соединения Луны и планет. Лекция бесплатная, но по записи.
9 ноября
19:00
Новая сцена Александринского театра
В субботу на Новой сцене Александринского театра пройдет XIV Международный музыкальный фестиваль «Электро-Механика». Хедлайнеры этого года – проект Робина Стюарта и Гарри Райта Giant Swan. Музыкант Gaika, как Баския в электронной музыке, играет «геттофутуризм». Участник петербургской пост-панк группы Ploho и электронный композитор Игорь Старшинов воспроизведет музыкальный коллаж, созданный из произведений Сергея Курехина и отрывков его интервью разных лет — на винтажных синтезаторах и драм-машине. А проект Classic Electric покажет новый перформанс. Подробности и билеты здесь.
9 ноября
19:00
«Космонавт»
Бессменные резиденты шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале вновь отметят свой день рождения в родном Петербурге. Мастера каверов пишут и свои отличные песни. Убедиться в этом лично можно уже в субботу в клубе «Космонавт».
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фото Татьяны Маркович, предоставлено театром
9-10 ноября
19:30
«Особняк»
В выходные на сцене театра «Особняк» – премьера спектакля «Моя мать — М». Он основан на откровенной книге американской актрисы Марии Ривы, дочери Марлен Дитрих. Режиссер Юлия Панина и актрисы Наталия Эсхи и Мария Васильева постарались воссоздать непростые отношений двух женщин.
9 ноября
20:00
«Морзе»
За 20 лет карьеры трип-хоп группа успела все: и звучать из каждого утюга, и оказаться в почти полном забвении. Сейчас проект вокалистки Скай Эдвардс на пике формы, что доказал вышедший прошлым летом альбом Blaze Away.
9 ноября
20:00
Большой зал Филармонии
В субботу в большом зале Филармонии выступит оркестр и хор musicAeterna Теодора Курентзиса. В программе – «Реквием» Джузеппе Верди. Солисты – Зарина Абаева (сопрано), Анналиса Строппа (меццо-сопрано), Леонардо Капальбо (тенор) и Евгений Ставинский (бас).
9 ноября
пр. Чернышевского, 17
Лечить похмелье в субботу (если оно, конечно, будет) предлагаем в недавно открывшемся бистро «Яйцо и булочка» – бульоном по 80 рублей и бриошью с жареной докторской колбасой. Варианты с фермерским беконом, копченой форелью или курицей гриль тоже рассматриваются.
9 ноября
23:59
Blank
Главный рейв этого уикенда пройдет на двух танцполах в цехах бывшего оружейного завода «Арсенал». На основной сцене отыграет мозг британской электроники Lee Gamble, приезда которого в Петербурге ждут с сентября, а также Shutta, Abess, Errortica и Greenwald. На втором танцполе развернется аудиовизуальный шоукейс голландских продюсеров-импрессионистов Betonkust, Antenna, Palmbomen II и Cindy. Готовит «Большой рейв» новая петербургская промо-группа Fredagsmys, которая уже порадовала нас летней вечеринкой с участием шведов SHXCXCHCXSH и итальянца Francesco Del Garda.
до 30 ноября
Для воскресенья у нас также есть гастрономические идеи – можно отправиться на экскурсию по ресторанам, участвующим в VII Петербургском ресторанном фестивале. Среди позиций можно найти лангустов с виноградом или севиче из тунца, мексиканский суп с тремя видами колбасок, запеченный камамбер с малиновым соусом, черноморские мидии, а также экзотические блюда — сингапурский биск, панир масала или сморреброд с камчатским крабом. Цена сетов варьируется от 990 до 1990 рублей.
10 ноября
17:30
«Ленинград Центра»
Культовый мюзикл «42-я улица»Лоренса Оливье покажут 10 ноября в кинотеатре «Ленинград Центра». Шоу рассказывает историю американской Золушки – начинающей певицы из провинции Пегги Сойер, которой выпадает шанс показать свой талант, когда ведущая звезда получает травму. Кинопоказ откроют артисты «Ленинград Центр» с прологом к шоу. Подробнее здесь.
10 ноября
18:00
Ледовый Дворец
Группа «Руки Вверх!» в третий раз за три дня выйдет на сцену Ледового на 20-й церемонии вручения «Золотого Граммофона». Но в программе музыкальной премии не только музыканты из 1990-х. Также выступят LOBODA, Артур Пирожков, Вера Брежнева, МОТ, ARTIK & ASTI и другие.
10-11 ноября
19:00
Молодежный театр на Фонтанке
Финальный месяц Театральной Олимпиады – ноябрь. Под занавес покажут постановку «Карусель» Андрея Щербана. У спектакля два референса: пьеса «Лилиом» Ференца Мольнара, написанная в 1909-м, и одноименный фильм экспрессиониста Фрица Ланга, снятый в 1934-м.
10 ноября
19:00
MOD
Автор меланхоличных фолк-гимнов из второго сезона «Настоящего детектива» Лера Линн вновь приедет в Петербург. Певица выступит в клубе MOD в воскресенье.
10 ноября
19:00
ТЮЗ им. А. А. Брянцева
«Время Ч» основано на рассказах, как нетрудно догадаться, нашего всего конца XIX века – Антона Павловича Чехова. Режиссер Владимир Богатырев («Летучкина любовь»), опираясь на чеховские тексты, размышляет о том, как же так получается, что дети, вырастая, далеко не всегда становятся теми, кем ожидалось.
до 11 ноября
Строгановский дворец
Эти выходные – последний шанс увидеть выставку Бориса Лурье — американского художника, родившегося в Ленинграде и прошедшего через рижское гетто и нацистские концлагеря. Его иногда называют «бедным братом Энди Уорхола» — он тоже использует эстетику рекламы и пин-апа, но в резко анти-конформистской и анти-консьюмеристкой манере. Одна из самых известных работ художника «Железнодорожный коллаж» — изображение открытого товарного вагона, заполненного обнаженными трупами заключенных, с наклеенным сверху порно-фото. Кстати, из основанного Лурье радикального движения NO!art выросла королева «безумных точек» Яёи Кусама и автор термина «хэппенинг» Аллан Капроу.
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