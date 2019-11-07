Уикенд в Петербурге с 7 по 10 ноября

8-23 ноября Библиотека книжной графики

Выставка «Азия и Африка в детской книге 1920–1930-х»



Выставка иллюстраций из самого богатого на эксперименты периода в истории советской книжной графики. Кураторы отобрали 80 оригинальных изданий, связанных с темой Азии и Африки. Например «Дети Индии», «Дети-негры», «Восток в огне», «Про диковинных зверей». Редкая возможность посмотреть, как проявили себя в жанре иллюстрации книг такие художники, как Александр Самохвалов и Юрий Пименов (которых мы больше знаем в роли флагманов соцреализма), Владимир Лебедев и Вера Ермолаева, Николай Тырса и Алиса Порет.