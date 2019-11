Уикенд в Петербурге с 7 по 10 ноября

7 ноября 20:00 «Морзе»

Концерт Electric Six



В четверг в клубе «Морзе» в «Севкабель Порту» выступит американская группа Electric Six – авторы хитов Danger! High Voltage и Gay bar. C ними они и катаются регулярно в Россию и не только. На этот раз – в рамках тура Russia, If You Are Listening, в котором презентуют новый альбом Bride Of The Devil.