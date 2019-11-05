Петербургские реставраторы выяснили, как выглядел пол в «полутора комнатах» Бродского — квартире поэта в доме Мурузи на Литейном проспекте. Пролить свет на истину помогла соседка Нобелевского лауреата.
Петербургские реставраторы выяснили, как выглядел пол в «полутора комнатах» при жизни Бродского
До начала реставрации паркет выложен «елочкой» — поэтому считалось, что он является мемориальным и именно по нему ходил Бродский. Однако «копнуть глубже» помогла соседка поэта Нина Васильевна — вспомнив, что паркет при Бродском был в «шашечку», как в дореволюционных домах. Убедиться в этом у специалистов получилось при пробном вскрытии паркета.
«В конце 1970-х — начале 1980-х в коммунальную квартиру пришел человек из жэка, который предложил постелить новый паркет, и родители Бродского согласились. Мы с огромным трудом, благодаря Музею Анны Ахматовой в Фонтанном доме, нашли фотографию, которая подтверждает эту гипотезу: Иосиф Бродский сидит на диване в своей квартире, и дощечки под его ногами, действительно, выложены по дореволюционному рисунку», — рассказал «Фонтанке» историк и главный редактор портала Brodsky.online Павел Котляр.
В настоящий момент реставраторы работают над восстановлением исторического паркета и сохранения рисунка-«шашечки» — после открытия музея Бродского, по нему смогут пройтись и посетители «полутора комнат». Помимо работ с напольным покрытием специалисты разрабатывают и согласовывают проектные решения под руководством друга Бродского, зампредседателя совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга Михаила Мильчика.
Открыть музей поэта Иосифа Бродского в «полутора комнатах» на Литейном проспекте планируется в мае 2020 года — в 80-летию поэта. Культурное пространство появится благодаря усилиям Фонда создания музея Бродского и бизнесмена Максима Левченко. Однако, по подсчетам Павла Котляра, сроки могут и сдвинуться. «Большинство юбилейных реставраций, которые я видел, приводят к гибели объекта. Мы не должны этого допустить. Если в процессе реставрации возникнут новые открытия или замечания к документации, мы пожертвуем сроками ради качества работ», — добавляет он.
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