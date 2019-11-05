До начала реставрации паркет выложен «елочкой» — поэтому считалось, что он является мемориальным и именно по нему ходил Бродский. Однако «копнуть глубже» помогла соседка поэта Нина Васильевна — вспомнив, что паркет при Бродском был в «шашечку», как в дореволюционных домах. Убедиться в этом у специалистов получилось при пробном вскрытии паркета.

«В конце 1970-х — начале 1980-х в коммунальную квартиру пришел человек из жэка, который предложил постелить новый паркет, и родители Бродского согласились. Мы с огромным трудом, благодаря Музею Анны Ахматовой в Фонтанном доме, нашли фотографию, которая подтверждает эту гипотезу: Иосиф Бродский сидит на диване в своей квартире, и дощечки под его ногами, действительно, выложены по дореволюционному рисунку», — рассказал «Фонтанке» историк и главный редактор портала Brodsky.online Павел Котляр.