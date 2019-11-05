В 2020 году петербуржцам вновь предоставят возможность выбрать, какой должна быть главная ель города. «На будущий год мы думаем, что нам удастся реализовать свои планы и установить на Дворцовой площади живую ель, но для этого мы хотим еще провести онлайн-голосование среди жителей нашего города, потому что этот вопрос всегда вызывал живую дискуссию», — заявил председатель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Владимир Рябовол во время пресс-тура, посвященного оформлению Петербурга к Новому году и Рождеству.

Главная ель Петербурга на Дворцовой площади стала искусственной в 2013 году. Ее высота традиционно составляет 25 метров — в процессе несения праздничной «службы» ее дополняют новой хвоей, меняют игрушки на пришедшие в негодность. Общее количество шаров разного диаметра составляет порядка 5 тысяч. «По опыту прошлых лет ель была заменена с живой на искусственную, потому что большинство, правда с небольшим перевесом высказались за то, что не нужно губить таких красавиц в живой природе, а достаточно будет установить ель искусственную», — добавил Рябовол.

Напомним, 1 ноября Петербург начали украшать к празднованию Нового года. В этом году в городе установят 61 искусственную елку, а главная, на Дворцовой площади, вырастет на 25 метров в высоту. На проспектах, улицах и площадях города установят более 3500 элементов оформления. В грядущий сезон праздников петербуржцев, предпочитающих провести длинный уикенд за ближайшей границей, также просят заранее планировать подачу документов на получение финской визы — документы могут производиться дольше обычного из-за увеличенного спроса.