Врачи нашли способ компенсировать недостаток солнечного света. В этом поможет еда и яркая одежда

Недостаток солнечного света негативно влияет не только на психологическое здоровье, но и физическое. Чтобы избежать осложнений, врачи советуют наладить режим сна и отдыха, включить в рацион питания жирную морскую рыбу — в том числе печень трески и морскую капусту, так как они богаты витамином D и йодом, заниматься спортом и остановить выбор на яркой одежде и аксессуарах. А еще «не замыкаться в четырех стенах в одиночестве» и проводить время с приятными людьми.

«Недостаток солнечного света влияет совершенно точно, причем влияет в худшую сторону. Конечно, когда человек здоров, у него в жизни в целом все хорошо, то он малочувствителен к изменению погоды, но у большинства людей есть и какие-то слабые места в работе организма, и какие-то сложности в тех или иных сферах жизни, поэтому недостаток солнца является фактором, способствующим ухудшению настроения в сторону грусти, печали, пессимизма, апатии. Мы не можем влиять на погоду на улице, но мы можем и должны создавать сами условия и предпосылки для настроения», — рассказал РИА «Новости» психолог Илья Шабшин.