Посмотреть на шоу фестиваля «Чудо света», состоявшегося в эти выходные в Петербурге, пришло около 200 тысяч петербуржцев. Мэппинг-шоу с показом световых инсталляций в виде грибов, цветов и деревьев, ожившие стены Главного штаба, огромные светящиеся лампочки – мы собрали подборку самых интересных кадров с фестиваля.
Фоторепортаж: на Дворцовой площади прошел фестиваль «Чудо света». Его посетило около 200 тысяч петербуржцев
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Побывали на мероприятии. Честно говоря ожидала нечто большего, потом эту надежду положила на приложение, но не тут то было. Ничего особенного, только звук и сочетание эффектов шоу. Ну а купить гирлянду и обмотать диван, гитару, ручку могла сама))) #чудосвета #питер #спб #дворцовпяплощадь
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Есть идея посетить Чудо света и она реализована! Мистические, слегка таинственные инсталляции и световая проекция по мотивам игры. А дальше все зависит от фантазии. Например, одна композиция изображала скорее всего медуз, но я увидела в ней гриб 🍄, при чем скорее всего галлюциногенный, торшер и, как сказал кто-то из рядом стоящих, космический летающий объект☄️🛸🤩! #хорошийвечер #фестивальсвета #чудосвета #фантазия #впечатления #момент #goodevening #festival_of_lights #wonder_of_light #fantasy #impression #moment
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