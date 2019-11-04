Фоторепортаж: на Дворцовой площади прошел фестиваль «Чудо света». Его посетило около 200 тысяч петербуржцев

Напомним, этот фестиваль проходит Петербурге уже в седьмой раз. Организаторы «Чуда света» устраивают световые шоу дважды в год, начиная с 2016 года. В этот раз для гостей подготовили квест по волшебному саду в виртуальном мире. Для того, чтобы найти спрятанные изображения, посетители должны были установить мобильное приложение на смартфон.