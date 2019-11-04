18+

Фоторепортаж: на Дворцовой площади прошел фестиваль «Чудо света». Его посетило около 200 тысяч петербуржцев

Посмотреть на шоу фестиваля «Чудо света», состоявшегося в эти выходные в Петербурге, пришло около 200 тысяч петербуржцев. Мэппинг-шоу с показом световых инсталляций в виде грибов, цветов и деревьев, ожившие стены Главного штаба, огромные светящиеся лампочки – мы собрали подборку самых интересных кадров с фестиваля. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

#чудосвета

Публикация от Марина (@mira_z_777)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Есть идея посетить Чудо света и она реализована! Мистические, слегка таинственные инсталляции и световая проекция по мотивам игры. А дальше все зависит от фантазии. Например, одна композиция изображала скорее всего медуз, но я увидела в ней гриб 🍄, при чем скорее всего галлюциногенный, торшер и, как сказал кто-то из рядом стоящих, космический летающий объект☄️🛸🤩! #хорошийвечер #фестивальсвета #чудосвета #фантазия #впечатления #момент #goodevening #festival_of_lights #wonder_of_light #fantasy #impression #moment

Публикация от Екатерина (@blackcat_smi)

Напомним, этот фестиваль проходит Петербурге уже в седьмой раз. Организаторы «Чуда света» устраивают световые шоу  дважды в год, начиная с 2016 года. В этот раз для гостей подготовили квест по волшебному саду в виртуальном мире. Для того, чтобы найти спрятанные изображения, посетители должны были установить мобильное приложение на смартфон.
 
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Сабина Алиева,
Комментарии

Наши проекты