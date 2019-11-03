Минувший октябрь в России признали самым теплым в истории, как и летние месяцы и сентябрь этого года. Если так и дальше пойдет, 2019 год может стать самым жарким в истории метеонаблюдений, передает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
В Гидрометцентре заявили, что 2019 год может стать самым теплым в истории России
Как сообщает Вильфанд, ранее Гидрометцентр России рассчитал, что лето 2019 года стало самым жарким на Северном полушарии Земли за всю историю регулярных наблюдений, а именно с 1891 года. Сентябрь также отличился рекордной теплой погодой. Сегодня же, 3 ноября, согласно последним расчетам, октябрь тоже оказался самым теплым месяцем за всю историю наблюдений. «Теперь от ноября и декабря зависит, станет ли 2019 год самым теплым в истории», – подметил он.
Вильфанд также рассказал, что 2019 год находится пока что во «втором ранге», уступая 2016 году, в котором наблюдался эффект Эль-Ниньо – циклического повышения температуры воды, возникающего в экваториальной части Тихого океана. Такой эффект сильно влияет на климат. Метеоролог добавил, что, поскольку в этом году Эль-Ниньо не наблюдается, вероятность нового рекорда «есть, но есть и большие сомнения». «Сейчас идет своеобразное соревнование», - отметил Вильфанд.
Судя по всему, у 2019 года есть все шансы установить новый рекорд в России. Ранее синоптики пообещали не только теплый ноябрь (как минимум на один градус выше нормы), но и «розовую» зиму – так синоптики неформально называют погодные условия около или выше климатической нормы. Кроме того, Роман Вильфанд рассказал, что зима с каждым годом становится все короче, а летний период, соответственно, увеличивается. По его словам, климат меняется так, что промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям, уменьшается.
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