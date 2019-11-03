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В Гидрометцентре заявили, что 2019 год может стать самым теплым в истории России

Минувший октябрь в России признали самым теплым в истории, как и летние месяцы и сентябрь этого года. Если так и дальше пойдет, 2019 год может стать самым жарким в истории метеонаблюдений, передает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Как сообщает Вильфанд, ранее Гидрометцентр России рассчитал, что лето 2019 года стало самым жарким на Северном полушарии Земли за всю историю регулярных наблюдений, а именно с 1891 года. Сентябрь также отличился рекордной теплой погодой. Сегодня же, 3 ноября, согласно последним расчетам, октябрь тоже оказался самым теплым месяцем за всю историю наблюдений. «Теперь от ноября и декабря зависит, станет ли 2019 год самым теплым в истории», – подметил он.

Вильфанд также рассказал, что 2019 год находится пока что во «втором ранге», уступая 2016 году, в котором наблюдался эффект Эль-Ниньо – циклического повышения температуры воды, возникающего в экваториальной части Тихого океана. Такой эффект сильно влияет на климат. Метеоролог добавил, что, поскольку в этом году Эль-Ниньо не наблюдается, вероятность нового рекорда «есть, но есть и большие сомнения». «Сейчас идет своеобразное соревнование», - отметил Вильфанд.

Судя по всему, у 2019 года есть все шансы установить новый рекорд в России. Ранее синоптики пообещали не только теплый ноябрь (как минимум на один градус выше нормы), но и «розовую» зиму –  так синоптики неформально называют погодные условия около или выше климатической нормы. Кроме того, Роман Вильфанд рассказал, что зима с каждым годом становится все короче, а летний период, соответственно, увеличивается. По его словам, климат меняется так, что промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям, уменьшается.
 


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Сабина Алиева,
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