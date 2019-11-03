В Гидрометцентре заявили, что 2019 год может стать самым теплым в истории России

Судя по всему, у 2019 года есть все шансы установить новый рекорд в России. Ранее синоптики пообещали не только теплый ноябрь (как минимум на один градус выше нормы), но и «розовую» зиму – так синоптики неформально называют погодные условия около или выше климатической нормы. Кроме того, Роман Вильфанд рассказал, что зима с каждым годом становится все короче, а летний период, соответственно, увеличивается. По его словам, климат меняется так, что промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям, уменьшается.

