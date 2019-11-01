Как работает петербургская студия FORMA, получившая «Оскар» в области промышленного дизайна

Что портит «космический» дизайн?

Недавно мы разрабатывали огромную индустриальную машину и решили, что необходимо «вытянуть» дизайн с помощью классной фурнитуры. Выбрали в каталоге отличные ручки, петли — все выглядело круто и работало надежно. Затем нам позвонили закупщики и говорят: «Того, что вы понавыбирали надо ждать две недели, к тому же дорого. Найдите что-нибудь в каталоге “Максидома”». И присылают нам уродливую ручку для погреба. Второй наш любимый пример: разработка интерьера автобуса. Заказчик попросил нас: «Ребята, сделайте космос». Мы заложили в проект отличный немецкий линолеум с интересной раскройкой — зонированием разными цветами. Заказчик звонит и спрашивает: «Как мы будем резать этот линолеум?» Мы объясняем: «Берете плоттер и вырезаете сегменты». Оказалось, что они режут ножницами, по старинке. Тогда мы выбрали другой вариант, тоже зарубежный и симпатичный. Заказчика он не устроил — необходим был линолеум строго российского производства и определенного поставщика, у которого есть 6 типов материала, а по цвету более-менее подходил только один. Линолеума именно этого цвета не оказалось в наличии. Пришлось брать то, что дают. Так от «космоса» в итоге ничего не осталось.

Иногда заказчик приходит и говорит: «я хочу разработать мусорное ведро, но чтобы оно было айфоном в мире мусорных ведер». Мы предлагаем сделать вещь из алюминия — будет дорого, но классно. Клиент же хочет отливать ведро из зеленой пластмассы, самой дешевой, и чтобы производство продукта стоило 90 рублей. Как решить эту проблему промышленному дизайнеру? Ответ простой: никак.