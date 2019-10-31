«Мы надеемся получить из бюджета 2 миллиона рублей на то, чтобы кастрировать и обработать от блох порядка тысячи котов, которые живут в подвалах многоквартирных домов. Точное количество бездомных котов Петербурга неизвестно», — рассказала начальник отдела профилактических мероприятий Управления ветеринарии Петербурга Валерия Яшина.

От чипирования бездомных кошек ведомство откажется. Хвостатых планируют маркировать, немного урезая ухо — так легче понимать, что животное было в руках специалистов. Не будут проводить и вакцинацию. «Кошки слабее собак, вакцины они могут не пережить. Вместо чипирования мы их маркируем — немного урезаем ушко, чтобы понимать, было ли животное в руках специалистов», — добавила Яшина.

Чиновники и зоозащитники призывают петербуржцев не выгонять бездомных кошек из подвалов на улицу, а наоборот — устроить им хорошие условия для жизни в подобных помещениях. А для того, чтобы не вызвать недовольство соседей, вопрос такого сожительства необходимо прорабатывать на общем собрании собственников жилья.