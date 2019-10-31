Управление ветеринарии Петербурга планирует получить финансирование от властей города на стерилизацию и лечение бездомных кошек, живущих в подвалах многоквартирных домов. По подсчетам специалистов, для этих целей необходимо около 2 миллионов рублей.
Власти Петербурга профинансируют стерилизацию и лечение бездомных кошек, живущих в подвалах домов
«Мы надеемся получить из бюджета 2 миллиона рублей на то, чтобы кастрировать и обработать от блох порядка тысячи котов, которые живут в подвалах многоквартирных домов. Точное количество бездомных котов Петербурга неизвестно», — рассказала начальник отдела профилактических мероприятий Управления ветеринарии Петербурга Валерия Яшина.
От чипирования бездомных кошек ведомство откажется. Хвостатых планируют маркировать, немного урезая ухо — так легче понимать, что животное было в руках специалистов. Не будут проводить и вакцинацию. «Кошки слабее собак, вакцины они могут не пережить. Вместо чипирования мы их маркируем — немного урезаем ушко, чтобы понимать, было ли животное в руках специалистов», — добавила Яшина.
Чиновники и зоозащитники призывают петербуржцев не выгонять бездомных кошек из подвалов на улицу, а наоборот — устроить им хорошие условия для жизни в подобных помещениях. А для того, чтобы не вызвать недовольство соседей, вопрос такого сожительства необходимо прорабатывать на общем собрании собственников жилья.
«Подвал надо обустроить, то есть следить за тем, чтобы было тепло и сухо, чтобы всегда было открыто продуховое окно. Можно частично ограничить пространство внутри, чтобы кошки гуляли не по всему подвалу, а по определенной территории. Животных надо кормить, причем специальным кормом, а не тем, что у жителей дома остается на столе. Мы же этих котов бесплатно кастрируем и обработаем от блох. И все будет хорошо. Кошка в подвале приносит пользу. И неправда, что из-за них там блохи и плесень. Блохи прекрасно размножаются во влажной среде», — объясняет ветеринар.
Напомним, в сентябре 2019 года в России утвердили правила отлова бездомных животных. Согласно новым требованиям, их нужно ловить без причинения вреда, а сам процесс фиксировать на видео. В марте депутаты петербургского парламента утвердили законопроект, наделяющий чиновников Смольного дополнительными возможностями для помощи домашним питомцам. Кроме того, содержание петербургских приютов для бездомных животных будет финансироваться из бюджета города. В 2019 году на эти цели выделено 4 960 500 рублей — их распределят между некоммерческими организациями на конкурсной основе. Также в России появился онлайн-сервис поиска пропавших животных, а за хвостатыми подопечными петербургских приютов теперь можно наблюдать в режиме онлайн.
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