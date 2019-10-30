На Парнасе появился раненый Наполеон со снежинкой во лбу. Это новая работа уличного художника Loketski

Свою новую работу Loketski посвятил нагрянувшим в Петербург морозам. «Всегда неожиданно наступающая снежная зима является нашим стратегическим летальным вооружением класса «воздух-земля». Именно она стоит на страже нашего суверенитета и территориальной целостности. Зимой нас нельзя ни победить, ни расколоть! Впрочем, зима — это оружие ненаправленного действия. Начиненная поражающими элементами в виде наледи на дорогах и сосулек, падающих с крыш, она способна покалечить не только иноземных захватчиков, но и собственных граждан», — рассуждает автор.

При помощи бюста Наполеона, раненого в голову «доблестной русской снежинкой», художник напоминает петербуржцам обо всех опасностях, которые несет с собой наступление зимы. «Будьте осторожны: наденьте зимнюю резину и обходите старый фонд стороной — чтобы и вам, не дай бог, что-нибудь такое в голову не пришло», — добавляет Loketski.

Напомним, в конце мая на Парнасе появилась новая инсталляция «Когда-нибудь здесь будет что-нибудь» — метафоричный первый камень будущего парка на Заречной улице. Ранее Loketski создал стрит-арт «урну любви» — первая работа из серии «Раздельный сбор чувств» призвана напомнить, что «любовь не выбросишь». Плачущего Цезаря в рамках работы «Красоту спасет Рим». «Экономически невыгодную мать» — арт-объект, посвященный пожарам в Сибири, а также «Дверь в светлое будущее» — работу, затрагивающую проблемы взросления и ответственности.

В своих первых работах Loketski использовал бетонные ограждения. Так, у мусорных контейнеров появились солонка, перечница и банка с корицей — с помощью стрит-арта художник призвал в разумному потреблению. На православную Пасху Loketski изобразил поздравительный стрит-арт в виде кулича, пасхи и яиц. А недавно на Парнасе появился «Философский камень». Инсталляция посвящена принятию себя и напоминает, что «за семью горами, за семью лесами» — иллюзия, а все самое «настоящее» находится здесь и сейчас.