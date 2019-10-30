Власти Петербурга заявили о необходимости повысить стоимость проезда в общественном транспорте

«Важно, чтобы наиболее существенный рост пришелся на разовый тариф - у нас огромное количество туристов, приезжих, и мы, практически их приезд дотируем из бюджета города. Он и в меньшей степени затрагивает интересы петербуржцев, поскольку большинство горожан покупают проездные билеты длительного пользования», — сказал Беглов в ходе слушаний по проекту бюджета Петербурга на 2020 год. Конкретные цифры повышения стоимости проезда в общественном транспорте Петербурга назовут ко второму чтению.

Ранее в Смольном заявили, что субсидировать из бюджета жетоны, которые покупаются в основном туристами, нет оснований — поэтому в следующем году они могут подорожать на 5 рублей. Как считает вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов, повышение на такую сумму не обеспечивает выход разового тарифа на уровень выше себестоимости. «Варианты будем обсуждать, но в любом случае — это или повышение тарифа, или повышение субсидий», — добавил он.

Напомним, в августе Смольный планировал увеличить стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга в среднем на 2-3 рубля — с 40 до 42 рублей в наземном и с 45 до 48-50 рублей в метрополитене. В начале октября плановая стоимость проезда увеличилась уже на как минимум 5 рублей и выше. Такая необходимость обусловлена тем, что жетоны и талоны на одну поездку приобретаются в основном туристами — субсидировать их из городского бюджета «нет оснований».

Последний раз увеличение стоимости проезда в общественном транспорте Петербурга происходило в 2017 году. С 1 января стоимость жетона возросла с 35 до 45 рублей, а билеты на проезд в наземном транспорте — с 30 до 40 рублей. В 2018 году перевозчики также планировали поднять стоимость на 2 рубля, однако в декабре 2019 года Смольный принял решение сохранить прежние тарифы.