Консульство Израиля в Петербурге закрылось из-за нехватки финансирования

«В связи с решением Министерства финансов Израиля в одностороннем порядке изменить договоренности и процедуру финансирования, которая существовала на протяжении нескольких десятилетий и была согласована и подписана Генеральным директором Министерства финансов 21 июля 2019 года, мы вынуждены закрыть дипломатическое представительство с 30 октября и до дальнейшего уведомления. Консульские услуги предоставляться не будут, и никто не будет допущен в консульство», — говорится в сообщении Консульства Израиля в Петербурге.

Подобное заявление также появилось на странице посольства в Москве. «Ежедневно мы работаем на благо укрепления мощи государства Израиль. К сожалению, Минфин Израиля не оставляет выбора, вынуждая прибегнуть к данным мерам», — добавляют сотрудники. Аналогичное сообщение можно найти и на странице посольства Израиля на Украине.

Как объясняет израильский «9 канал», о забастовке объявили сотрудники Министерства иностранных дел и Минобороны страны — причиной стало решение Министерства финансов сократить расходы на содержание дипломатов и иных представителей Израиля по всему миру. Финансирование шло на широкий спектр потребностей — в том числе на проведение мероприятий в посольствах и покрытие транспортных расходов.

Угроза забастовки представителей Израиля по всему миру возникла еще в июле 2019 года. «Я посол в Южном Судане. У меня нет денег, чтобы полететь в Южный Судан. У нас нет средств на то, чтобы работать. Все, на что у МИДа хватает денег, — это аренда и зарплаты, иногда нам хватает на электричество. Но у нас нет денег, чтобы купить новые чернила для принтера. Нет денег на кофе, на поездки», — сказал тогда дипломат Ханан Годер.