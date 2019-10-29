Активистка Лариса Лопаткина просит суд признать незаконным отказ КГИОП рассматривать вопрос о включении СКК «Петербургский в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия. Привлечь к разбирательству «в качестве заинтересованных лиц» планируют петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) и Союз архитекторов Петербурга.

В настоящий момент по иску Лопаткиной назначено предварительное судебное заседание. В случае победы дела КГИОП обяжут внести СКК «Петербургский» в перечень выявленных объектов культурного наследия, что поможет защитить здание от сноса.

Напомним, к Чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Петербурге в 2023 году, СКК «Петербургский» планируют кардинально перестроить. Габариты существующей арены не позволяют вместить чашу на 21 тысячу зрителей — именно такое требование предъявляют заказчики. На его месте может появиться новая площадка высотой 45 метров, которая сможет вместить до 21,5 тысячи зрителей.

Позже СКК предложили присвоить статус объекта культурного наследия России. Предложение направили в КГИОП. Однако градостроительный совет все-таки согласился снести СКК «Петербургский» для строительства нового комплекса. Против активно выступают горожане — они написали открытое письмо в адрес правительства города с требованием не сносить спортивный комплекс и признать его объектом культурного наследия.