В ночь на вторник, 29 октября, в Петербург пришла настоящая зима. Пока город спал, его запорошило снегом — белые хлопья не растаяли и на утро. «Собака.ru» собрала фоторепортаж — посмотрите на то, как это было (если еще не видели в своей ленте Instagram!).
Фоторепортаж: в Петербурге прошел первый снегопад
Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов предрек горожанам «полностью зимнюю погоду» с наступлением последней недели октября (и не обманул!). Ловить снежинки можно всю неделю. Однако напомним, что первый снег в Ленинградской области выпал 4 октября. На следующий день снег пришел и в Петербург — посмотрите, как это было, в нашей подборке. Лучше всего сопроводить просмотр прослушиванием рояльной версии песни «Холод уйдет» группы Tesla Boy — проверено, так более жизнеутверждающе!
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