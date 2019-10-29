Фоторепортаж: в Петербурге прошел первый снегопад

В ночь на вторник, 29 октября, в Петербург пришла настоящая зима. Пока город спал, его запорошило снегом — белые хлопья не растаяли и на утро. «Собака.ru» собрала фоторепортаж — посмотрите на то, как это было (если еще не видели в своей ленте Instagram!).