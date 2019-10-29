В СКК «Петербургский» начался демонтаж сидений на трибунах

О начале демонтажа сообщили защитники здания. Как рассказывают активисты, помимо трибун начали разбирать и металлические конструкции на потолке над ареной. «Завезли бурильную установку на арену СКК. Демонтируют сидения большой трибуны, а малую уже демонтировали. Сверлилка стоит у малой трибуны. Начали разбирать металлоконструкции на потолке над ареной. Кто это делает и по какому праву?» — пишут они.

24 октября вокруг СКК началась установка забора. Ордер ГАТИ на проведение монтажных и земляных работ вокруг комплекса получила компания ООО «СКА-Арена». «Целью выполнения работ является получение информации о характеристиках территории СКК для последующего принятия ООО «СКА Арена» решения об участии либо отказе от участия в конкурсе на реконструкцию СКК. Такие же работы может проводить любой другой потенциальный участник конкурса — наличия каких-либо прав на СКК либо на земельные участки для этого не требуется», — рассказали ранее представители компании.