В спортивно-концертном комплексе «Петербургский» начался демонтаж сидений на трибунах. Для этого в помещения завезли бурильную установку — как пишут горожане, кресла уже полностью отсутствую на малой трибуне.
В СКК «Петербургский» начался демонтаж сидений на трибунах
О начале демонтажа сообщили защитники здания. Как рассказывают активисты, помимо трибун начали разбирать и металлические конструкции на потолке над ареной. «Завезли бурильную установку на арену СКК. Демонтируют сидения большой трибуны, а малую уже демонтировали. Сверлилка стоит у малой трибуны. Начали разбирать металлоконструкции на потолке над ареной. Кто это делает и по какому праву?» — пишут они.
24 октября вокруг СКК началась установка забора. Ордер ГАТИ на проведение монтажных и земляных работ вокруг комплекса получила компания ООО «СКА-Арена». «Целью выполнения работ является получение информации о характеристиках территории СКК для последующего принятия ООО «СКА Арена» решения об участии либо отказе от участия в конкурсе на реконструкцию СКК. Такие же работы может проводить любой другой потенциальный участник конкурса — наличия каких-либо прав на СКК либо на земельные участки для этого не требуется», — рассказали ранее представители компании.
Напомним, к Чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Петербурге в 2023 году, СКК «Петербургский» планируют кардинально перестроить. Габариты существующей арены не позволяют вместить чашу на 21 тысячу зрителей — именно такое требование предъявляют заказчики. На его месте может появиться новая площадка высотой 45 метров, которая сможет вместить до 21,5 тысячи зрителей.
Позже СКК предложили присвоить статус объекта культурного наследия России. Предложение направили в КГИОП. Однако градостроительный совет все-таки согласился снести СКК «Петербургский» для строительства нового комплекса. Против активно выступают горожане — они написали открытое письмо в адрес правительства города с требованием не сносить спортивный комплекс и признать его объектом культурного наследия.
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