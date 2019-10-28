В этом году в Петербурге установят 61 искусственную елку, а главная, на Дворцовой площади, вырастет на 25 метров в высоту. На проспектах, улицах и площадях города установят более 3500 элементов оформления — световые композиции появятся на опорах освещения, тросовых конструкциях, кустарниках и деревьях, в чашах фонтанов, а также фасадах зданий.

Особое внимание уделят окраинам. «Новогоднее настроение» появится на улице Михаила Дудина и Федора Абрамова, Первомайской улице в Шушарах, а также на Пискаревском проспекте. В Адмиралтейском, Выборгском, Калининском, Красногвардейском, невском, Приморском и Пушкинских районах Петербурга праздничного декора станет на 30% больше, чем в 2018-ом.

Кроме того, начнут светиться ярче обычного главные пешеходные зоны Петербурга. «Семимостье» — за счет световых обрамлений моста Декабристов и Крюкова канала, Исаакиевская и Казанская площади — за счет дополнительных декоративных элементов, а также Пулковское шоссе. Необыкновенно праздничный облик приобретут Володарский мост и Северная площадь.

Всего на оформление города к Новому году потратят 337 миллионов рублей. «Адресная программа оформления Санкт-Петербурга к Новому 2020 году и Рождеству Христову включает в себя порядка 177 адресов, среди которых самые популярные места народных гуляний и праздничных мероприятий во всех районах города», — рассказали в Комитет по печати и взаимодействию со СМИ.