«Автодор» определил стоимость проезда по скоростной трассе М-11 между Петербургом и Москвой

Документ, регулирующий стоимость проезда по скоростной трассе М-11 между Петербургом и Москвой, вступит в силу в ноябре 2019 года. Как пишут «Известия» со ссылкой на приказ «Автодора», средняя стоимость составит от 1,3 до 2 тысяч рублей, при этом цена пользования магистралью будет различаться в зависимости от протяженности участка пути и дня недели.

Так, доехать от Москвы до Твери в выходные можно будет за 870 рублей, а от Твери до Петербурга за 1150 рублей — при условии оплаты проезда наличными. Для машин 2-й категории (среднегабаритный транспорт выше 2 метров с прицепом, пикапы, мини-фургоны) стоимость проезда из Москвы в Петербург составит 2030 рублей, водителям 3-й и 4-й категории (грузовики и автобусы) — 2710 и 3980 рублей соответственно.

Получить ощутимую скидку помогут транспондеры — устройства, позволяющие оплатить проезд без остановки. Их стоимость начинается от 1 тысячи рублей, но при многократном пользовании дорогой она окупится. Так, стоимость проезда по М-11 для машин 2-й категории при оплате через транспондеры составит 1521 рубль, машин 3-й и 4-й категории — 2106 и 3188 рублей соответственно. Таким образом устройства помогут сэкономить от 500 до 800 рублей.

«Автодор» объясняет такую стоимость проезда высокими затратами на строительство. При этом в агенстве уверяют: автомобилистам не стоит опасаться нового чрезмерного повышения тарифов, поскольку максимальный размер платы регулируется законодательно — тариф для легкового транспорта не может превышать 3,5 рубля за 1 километр.