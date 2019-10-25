Вокруг СКК «Петербургский» начали устанавливать забор

По данным «Фонтанки», ордер ГАТИ на установку забора и проведение земляных работ вокруг СКК получила компания ООО «СКА-Арена». Отведенный для работ участок ограничен проспектом Юрия Гагарина, Кузнецовской улицей, проспектом Космонавтов и Бассейной, разрешенный период проведения работ — до середины июня 2020 года.

Как рассказали представители компании, ООО «СКА Арена» проводит инженерно-геодезические изыскания за свой счет. «Целью выполнения работ является получение информации о характеристиках территории СКК для последующего принятия ООО «СКА Арена» решения об участии либо отказе от участия в конкурсе на реконструкцию СКК. Такие же работы может проводить любой другой потенциальный участник конкурса — наличия каких-либо прав на СКК либо на земельные участки для этого не требуется», — сказали они.