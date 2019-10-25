В ночь с 24 на 25 октября вокруг спортивно-концертного комплекса «Петербургский» началась установка забора. Градозащитники опасаются, что здание начнут разбирать, не дожидаясь завершения конкурса на проект реконструкции.
Вокруг СКК «Петербургский» начали устанавливать забор
О начале работ по установке строительного забора вокруг СКК «Петербургский» рассказали защитники здания, опубликовав фотографии — бетонные и металлические секции ограждения привезли на площадь перед комплексом днем 24 октября. «Сегодня подписали документы о ликвидации предприятия и назначили представителя от «Газпрома» председателем ликвидационной комиссии. Он сидел в приемной директора с начала сентября, занимая должность заместителя директора. 2 дня как отключили котельную. Впустили узбеков на частичный внутренний разбор оборудования», — пишут активисты в группе «Сквер у СКК».
По данным «Фонтанки», ордер ГАТИ на установку забора и проведение земляных работ вокруг СКК получила компания ООО «СКА-Арена». Отведенный для работ участок ограничен проспектом Юрия Гагарина, Кузнецовской улицей, проспектом Космонавтов и Бассейной, разрешенный период проведения работ — до середины июня 2020 года.
Как рассказали представители компании, ООО «СКА Арена» проводит инженерно-геодезические изыскания за свой счет. «Целью выполнения работ является получение информации о характеристиках территории СКК для последующего принятия ООО «СКА Арена» решения об участии либо отказе от участия в конкурсе на реконструкцию СКК. Такие же работы может проводить любой другой потенциальный участник конкурса — наличия каких-либо прав на СКК либо на земельные участки для этого не требуется», — сказали они.
Напомним, к Чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Петербурге в 2023 году, СКК «Петербургский» планируют кардинально перестроить. Габариты существующей арены не позволяют вместить чашу на 21 тысячу зрителей — именно такое требование предъявляют заказчики. На его месте может появиться новая площадка высотой 45 метров, которая сможет вместить до 21,5 тысячи зрителей.
Позже СКК предложили присвоить статус объекта культурного наследия России. Предложение направили в КГИОП. Однако градостроительный совет все-таки согласился снести СКК «Петербургский» для строительства нового комплекса. Против активно выступают горожане — они написали открытое письмо в адрес правительства города с требованием не сносить спортивный комплекс и признать его объектом культурного наследия.
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