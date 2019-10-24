Рейтинг самых красивых городов мира составлялся на основе проведенного опроса — при участии экспертов в туристической области, писателей, журналистов и блогеров из разных стран. Петербург не только расположился на 35-ой строчке, но и стал единственным российским городом рейтинга — как «краткий путеводитель по европейской культуре».

Авторы отмечают большое количество достопримечательностей. Спас-на-Крови называют самым живописным храмом города, Исаакиевский собор — четвертым по величине купольным собором в мире. Туристам советуют прогуляться «по великолепным паркам и дворцам, чтобы развить аппетит к традиционной русской трапезе из трех блюд».

«Они любят свой город! И они рады рассказать вам все о нем. Люди здесь, в Санкт-Петербурге, считаются более дружелюбными, чем в других городах России. Тем не менее, имеют тенденцию быть прямолинейными — не удивляйтесь, если они не поддержат шутку, а перейдут прямо к делу. Погода здесь резко меняется в течение всего года. Зимой возьмите самую теплую одежду, какую только сможете найти. Хоть помещения и хорошо отапливаются, пребывание на улице — не шутки», — говорят о Петербурге и его жителях составители рейтинга.

Первую десятку рейтинга возглавили Париж, Нью-Йорк, Лондон, Венеция, Ванкувер, Барселона, Кейптаун, Сан-Франциско, Сидней и Рим.