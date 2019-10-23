Депутаты Петербурга лишили «Сад на Неве» охранного статуса. На его месте планируют построить Судебный квартал

Законопроект об исключении «Сада на Неве» из перечня зеленых насаждений общего пользования был рассмотрен Комиссией Заксобрания по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам и рекомендован к принятию. Как сообщил депутат ЗакСа Борис Вишневский, сегодня за исключение проголосовали 38 депутатов — только пятеро из них выступили против. «Я против этого переезда, бессмысленного и беспощадного, с тратой огромных денег без всякой пользы для Петербурга», — добавил он.

Как объясняет представитель губернатора Петербурга в Заксобрании Юрий Шестериков, новый участок для Судебного квартала пришлось искать после того, как территорию на набережной Малой Невы решили отдать под арт-парк «Тучков буян». Для того, чтобы компенсировать утрату «Сада на Неве», Смольный выбрал шесть других участков в Центральном районе общей площадью в 3,5 гектаров — на них будут разбиты новые скверы.