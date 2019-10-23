Депутаты Законодательного собрания Петербурга исключили «Сад на Неве» из перечня зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). На его месте планируют построить Судебный квартал, который ранее хотели возвести на набережной Малой Невы.
Депутаты Петербурга лишили «Сад на Неве» охранного статуса. На его месте планируют построить Судебный квартал
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Макет судебного квартала Герасимова и Чобана, созданный для реализации проекта на территории набережной Малой Невы
Законопроект об исключении «Сада на Неве» из перечня зеленых насаждений общего пользования был рассмотрен Комиссией Заксобрания по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам и рекомендован к принятию. Как сообщил депутат ЗакСа Борис Вишневский, сегодня за исключение проголосовали 38 депутатов — только пятеро из них выступили против. «Я против этого переезда, бессмысленного и беспощадного, с тратой огромных денег без всякой пользы для Петербурга», — добавил он.
Как объясняет представитель губернатора Петербурга в Заксобрании Юрий Шестериков, новый участок для Судебного квартала пришлось искать после того, как территорию на набережной Малой Невы решили отдать под арт-парк «Тучков буян». Для того, чтобы компенсировать утрату «Сада на Неве», Смольный выбрал шесть других участков в Центральном районе общей площадью в 3,5 гектаров — на них будут разбиты новые скверы.
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«Сад на Неве». Фото: сообщество «Центральный район за комфортную среду обитания»
Как пишет «Фонтанка», новые скверы разобьют на безымянном бульваре возле улицы Черняховского, у Большеохтинского моста в районе Синопской набережной, на участке от Кременчугской улицы до линии Октябрьской ЖД в районе набережной Обводного канала, в сквере у моста Александра Невского, бульваре на Воскресенской набережной и Захарьевской улицы — от Литейного проспекта до Потемкинской улицы.
Напомним, Судебный квартал, который ранее хотели построить на набережной Малой Невы, теперь планируют перенести на территорию безымянных зеленых насаждений на Смольной набережной. Для этого Комиссия Заксобрания по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам рассмотрела законопроект об исключении «Сада на Неве» из перечня зеленых насаждений, а депутаты рекомендовали принять документ. Против выступают местные жители — они готовы «выйти на протестные акции» и обратиться в суд.
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