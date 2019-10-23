Надгробие могилы Олега Каравайчука в Комарово установят за счет частных средств. Сейчас его заменили досками

Как объяснили в Фонде, финансовая поддержка установки надгробия на могиле Олега Каравайчука невозможна по причине того, что композитор не является почетным гражданином Петербурга. В связи с этим организацией было принято решение установить памятник самостоятельно — за счет частных средств друзей и поклонников музыканта.

«У Олега Николаевича Каравайчука не нашлось родственников, поэтому Фонд инициировал установку надгробия, подготовил проект. В Ленинградской области найден валун, доставлен на Комаровское кладбище, проведены работы по созданию основания для установки камня. В связи с тем, что оформление документов со стороны администрации города затянулось, могила приведена в исходное состояние, до установки надгробия», — сказали представители Фонда.