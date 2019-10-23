На прошлой неделе в социальных сетях появились фотографии могилы Олега Каравайчука на Комаровском кладбище — заложенной досками с распечатанной фотографией композитора. Как объяснили в Фонде Каравайчука, место захоронения приведено в исходное состояние из-за затянувшейся процедуры оформления документов.
Надгробие могилы Олега Каравайчука в Комарово установят за счет частных средств. Сейчас его заменили досками
Как объяснили в Фонде, финансовая поддержка установки надгробия на могиле Олега Каравайчука невозможна по причине того, что композитор не является почетным гражданином Петербурга. В связи с этим организацией было принято решение установить памятник самостоятельно — за счет частных средств друзей и поклонников музыканта.
«У Олега Николаевича Каравайчука не нашлось родственников, поэтому Фонд инициировал установку надгробия, подготовил проект. В Ленинградской области найден валун, доставлен на Комаровское кладбище, проведены работы по созданию основания для установки камня. В связи с тем, что оформление документов со стороны администрации города затянулось, могила приведена в исходное состояние, до установки надгробия», — сказали представители Фонда.
В настоящий момент вопрос об установки надгробия находится в ведении Комитета по промышленной политике, инновация и торговле — его представители «обещают подготовить документы, разрешающие установку надгробия до конца установочного периода осенью 2019 года». Оказать финансовую помощь Фонду Олега Каравайчука или направить конкретные предложения можно по данному электронному адресу: info@f-o-k.org.
Олег Николаевич Каравайчук стал настоящей легендой в мире музыки. Один из символов Петербурга, любой концерт которого на любой площадке привлекает толпы поклонников. Пианист-вундеркинд, в возрасте семи лет игравший для Сталина, на экзамене в Ленинградской консерватории он вполне успешно выдавал собственное сочинение за произведение Баха, с начала 1950-х создал музыку для двухсот фильмов и стал равноценным соавтором кинолент Иосифа Хейфица и Сергея Параджанова, Василия Шукшина и Киры Муратовой. Олег Каравайчук скончался в Петербурге 13 июля 2016 года на 89-ом году жизни. Кира Муратова и редакция «Собака.ru» вспоминают Олега Каравайчука.
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