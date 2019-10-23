Поездки в метро по Единой карте петербуржца планируют сделать дешевле

Вопрос о снижении стоимости проезда в петербургском метрополитене обсудили на рабочей встрече губернатора Александра Беглова с генеральным директором АО «Национальная система платежных карт» Владимиром Комлевым. Глава города отметил, Единая карта петербуржца пользуется популярностью — заявление на выпуск карты на сегодняшний день подали около 265 тысяч горожан, а порядка 157 тысяч уже начали пользоваться.

«Каждый пятый проход в метро был осуществлен в рамках этой акции, причем большая часть из них с использованием Единой карты петербуржца. Наша цель — сделать общественный транспорт Петербурга комфортным и максимально привлекательным для всех горожан», — сказал Беглов.

Соглашение о сотрудничестве Смольного с АО «Национальная система платежных карт» было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума, который прошел с 6 по 8 июня 2019 года.

Единая карта петербуржца представляет собой персональную электронную смарт-карту со всеми функциями обычной банковской — к ней также привязана электронная подпись персональные данные и различные социальные программы. На нее можно будет записать любой вид проездного. Кроме того, обладателям обещают привилегии в виде скидок, а правительство сможет гарантировать и прозрачность расходования бюджетных денег, и адресность социальной поддержки.