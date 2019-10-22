Петербургские школьники разработали проекты благоустройства Петроградского района. На их реализацию выделили 2,5 млн рублей

Сергей Лукашкин, директор школы №86: «Эта инициатива расширяет уже существующую программу «Твой бюджет», в которой могут участвовать только взрослые. В мае старшеклассники всех школ района предлагали свои идеи, их рассмотрела комиссия, в которую вошли представители администрации, архитекторы и художники. Учащиеся нашей школы выиграли, всю первую неделю сентября 10-классники разрабатывали проекты благоустройства и школы, и района под руководством специалистов. Здорово, что они участвовали на всех этапах – от рождения идеи до составления бюджета и принятия решения. Ребята ходили по району, встречались с чиновниками, выясняли, где и что можно сделать. Сначала голосование за внутришкольный проект прошло среди наших ребят – они выбрали благоустройство актового зала, на это администрация выделила 500 000 рублей. Потом мы собрали учащихся других школ Петроградки, и они проголосовали уже за городские проекты, на них выделили 2,5 млн.

Проект важен по нескольким причинам: он позволяет детям понять, какие существуют ограничения, требования. Для них это открытие – что решить какую-то проблему совсем не просто, что есть юридическая сторона, безопасность, санитарные нормы, согласования – и все они не случайны.

Второе – они действительно принимают решение, которое имеет социальное значение, они делают это не только для себя, но и для города. С тем, что они решат, нам всем жить. И, конечно, такие проекты формируют у детей и активную гражданскую позицию, и ответственную жизненную. Это не абстрактная ответственность, о которой говорят учителя на уроках, а реальная – перед петербуржцами».