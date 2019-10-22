В Петроградском районе выбрали победителей проекта «Перемена». Вместе с архитекторами, художниками и социологами дети проводили исследования, анализировали проблемы школы и района, предлагали свои решения, делали макеты и презентации, а потом сами выбирали лучшие объекты. Теперь на гигантский гамак на Карповке и скамейки для знакомств потратят 2,5 млн рублей, они появятся в городе уже в следующем году. «Собака.ru» поговорила с детьми-участниками, архитектором Анной Дельгядо и заместителем главы района о том, почему начинать менять город нужно уже в юном возрасте.
Петербургские школьники разработали проекты благоустройства Петроградского района. На их реализацию выделили 2,5 млн рублей
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Роман Смоленцев, Дарья Стрункина, Назрин Велиева, участники проекта
Сергей Лукашкин, директор школы №86: «Эта инициатива расширяет уже существующую программу «Твой бюджет», в которой могут участвовать только взрослые. В мае старшеклассники всех школ района предлагали свои идеи, их рассмотрела комиссия, в которую вошли представители администрации, архитекторы и художники. Учащиеся нашей школы выиграли, всю первую неделю сентября 10-классники разрабатывали проекты благоустройства и школы, и района под руководством специалистов. Здорово, что они участвовали на всех этапах – от рождения идеи до составления бюджета и принятия решения. Ребята ходили по району, встречались с чиновниками, выясняли, где и что можно сделать. Сначала голосование за внутришкольный проект прошло среди наших ребят – они выбрали благоустройство актового зала, на это администрация выделила 500 000 рублей. Потом мы собрали учащихся других школ Петроградки, и они проголосовали уже за городские проекты, на них выделили 2,5 млн.
Проект важен по нескольким причинам: он позволяет детям понять, какие существуют ограничения, требования. Для них это открытие – что решить какую-то проблему совсем не просто, что есть юридическая сторона, безопасность, санитарные нормы, согласования – и все они не случайны.
Второе – они действительно принимают решение, которое имеет социальное значение, они делают это не только для себя, но и для города. С тем, что они решат, нам всем жить. И, конечно, такие проекты формируют у детей и активную гражданскую позицию, и ответственную жизненную. Это не абстрактная ответственность, о которой говорят учителя на уроках, а реальная – перед петербуржцами».
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Созданный детьми макет благоустройства набережной Карповки на пересечении с Песочной
Роман Смоленцев, Дарья Стрункина, Назрин Велиева, авторы проекта благоустройства набережной Карповки: «Мы собираемся натянуть многофункциональную сетку вокруг деревьев и металлических конструкций, на которой можно будет сидеть, лежать, фотографироваться и наслаждаться видом.
Мы наткнулись на живописное, но неблагоустроенное место на Карповке на пересечении с Песочной и задумались: а что, если сделать здесь гамаки. Потом наш куратор показала нам фотографии того, как подобные пространства организованы в других городах мира, и мы решили сделать вместо нескольких гамаков одну большую сетку. Она обойдется городу в 1 800 000 рублей.
Нам понравилось участвовать в проекте – появилась уверенность, что мы можем что-то изменить в жизни района, сделать что-то полезное. Появилась ответственность и понимание ограничений, которые есть в городе».
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Многофункциональная сетка на набережной Карповки
Анна Дельгядо, архитектурное бюро 11, куратор проекта благоустройства набережной Карповки: «Всю первую неделю сентября мы занимались с детьми с 9 утра до 15 дня каждый день, от уроков их освободили. После этого мы общались только через мессенджеры и дважды встретились по нашей инициативе.
Мы много занимались анализом: ходили с ребятами их привычными маршрутами, искали места, которые их раздражают, в которых им чего-то не хватает. Потом дети голосовали за локацию, которую они хотели бы благоустроить, и выбрали набережную Карповки.
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Планируемый метод закрепления сетки
Дети оказались очень крутыми, у них много идей, потребностей, я общалась с ними как со взрослыми людьми. Меня в них удивило то, что их интересует проблема раздельного сбора мусора, они много об этом говорят и думают – гораздо больше, чем взрослые. Я работала с ними также, как и с коллегами в своем архитектурном бюро – мы проводили анализ, рисовали схемы, делали макеты из всех доступных мне материалов.
Мне кажется, для детей этот проект – расширение горизонта, и поэтому это круто. Они попробовали себя в разных ролях. Любое общение с профессионалами полезно для детей».
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Общественное пространство «Живой мессенджер»
Оксана Жемчурина, автор проекта «Живой мессенджер»: «Год назад я переехала в Петербург из другого города, у меня не было друзей, а просто подойти к людям на улице у меня не хватало смелости. Тогда я решила, что было бы здорово, если бы в городе было специальное место для знакомств – и для взрослых, и для детей.
Так мы придумали «Живой мессенджер»: это место, куда люди приходят, чтобы общаться – несколько скамеек с навесами, один из которых сделан в форме большого баббла. Если вы сидите под бабблом, то даете знак, что готовы поговорить с незнакомцем. У нас есть несколько вариантов дизайна, который можно выбрать с помощью голосования «ВКонтакте». Все это обойдется в 700 000 рублей.
Мы выбрали несколько мест, в которых можно будет установить наш объект, и предложим их администрации – вполне возможно, на какую-то территорию у них другие планы».
Елена Ячменева, заместитель главы администрации Петроградского района: «Наш район участвует в программе «Твой бюджет» с 2016 года – в его рамках горожане могут предлагать свои проекты, а лучшие получают финансирование. В этом году создатели программы предложили подключить к инициативе детей. Нам кажется важным показывать школьникам, какие есть механизмы и процессы изменения города, как это происходит изнутри. Ругать гораздо проще, чем действительно влиять на город – поэтому здорово, что ребята узнают об этом в детском возрасте.
Дети будут участвовать в контроле за реализацией проекта, мы им будем рассказывать о разных этапах осуществления работ. Мне кажется, это здорово – задумать что-то, а потом видеть, как это появляется и становится востребованным».
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