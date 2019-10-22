СМИ: киностудии «Ленфильм» реструктурируют кредит и выделят субсидию

Совещание прошло в конце прошлой недели — участие в нем приняли глава ВТБ Андрей Костин, министр культуры Владимир Мединский, глава киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин, председатель совета директоров «Ленфильма» Федор Бондарчук и советники президента. Итогом встречи стала договоренность о реструктуризации кредитной задолженности «Ленфильма» и выделении киностудии субсидии. По данным издания, детали еще не определены, также не называются конкретные суммы субсидии и сроки выдачи.

Напомним, сегодня стало известно, что Федеральная налоговая служба заблокировала банковские счета киностудии «Ленфильм». По данным РБК, четыре счета в ВТБ и Райффайзенбанке «Ленфильма» были заблокированы из-за неуплаты налогов. Однако как пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу киностудии, подверглись блокировке не четыре счета, а два. По словам пресс-секретаря «Ленфильма» Валерия Карпова, со счета в Райффайзенбанке осуществляются платежи в федеральный бюджет — в частности, с него были оплачено 32 миллиона рублей налоговых платежей.

«Банковский счет ВТБ заблокирован банком 20 июня, туда поступают платежи, которые уходят фактически на обслуживание кредитной линии. На данный момент, примерно с одних и тех же чисел, эти два счета находятся в блокировке. Фактически, остановка деятельности предприятия идет с лета. Мы сейчас в данный момент обслуживаем полностью деятельность предприятия, то есть люди зарплату получают, налоги списываются, кредитная линия списывается. Больше платежей киностудия, к сожалению, пока производить не может», — сказал Карпов.