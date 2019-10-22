В Славянке построят спортивный комплекс — с ледовой ареной, тренажерными залами и бассейнами

Новый спортивный комплекс построят на шоссе Подбельского — в одном километре от микрорайона Славянка. По планам градоначальников, его появление компенсирует нехватку спортивных объектов в микрорайоне. Общий объем инвестиций в проект составит 500 миллионов рублей. Сроки начала строительства и сдачи объекта пока не называются.

«Пушкинский район — один из самых быстро развивающихся. Но спортивной инфраструктуры в нем не хватает. Этот инвестиционный проект должен существенно помочь в этом. Здесь можно будет не только заниматься различными видами спорта, но и проводить соревнования не только регионального, но и федерального уровня. Кроме того, создание такого комплекса поможет создать более 70 новых рабочих мест», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Напомним, власти Ленинградской области намерены обеспечить каждый город региона как минимум пятью спортивными объектами. Так, в каждом городе Ленинградской области должен находиться физкультурно-оздоровительный комплекс, стадион, лыжная трасса, велодорожка и спортивный парк для занятий. Поселения, не имеющие статуса города, должны иметь хотя бы три комплекса из списка.

В Рощино появится новый спортивный комплекс — с футбольным полем, ледовой ареной и кортом для пляжного волейбола. В Приморском районе Петербурга появится туристический кластер — с парками, спортивными центрами и круглогодичным горнолыжным спуском. А на территории Муринского парка планируется возведение спортивного комплекса от компании «Анна Нова», против чего активно выступают петербуржцы. Несмотря на протесты горожан, в парке начали вырубать деревья. После череды митингов и акций градоначальники заявили о необходимости согласования проекта застройки с петербуржцами. Активисты также обжалуют решение о застройке парка в суде.