В КГИОП рассказали о дальнейшей судьбе останков Ново-Александровского рынка, обнаруженных при раскопках

Обнаруженные при археологических раскопках руины Ново-Александровского рынка — в частности, фрагменты деревянного настила и мощения подвальных помещений одного из пассажей — имеют историко-культурную ценность как памятник городской и торговой культуры Петербурга XIX века. Распоряжение о включении в перечень выявленных объектов культурного наследия поступило от КГИОП еще в августе 2019 года.

Как пишет «Бумага» со ссылкой на ответ КГИОП, любое строительство или иное освоение участка набережной реки Фонтанки, где были обнаружены останки Ново-Александровского рынка, возможно только в том случае, если руины сохранят. Для этого их могут законсервировать или музеифицировать для дальнейшей передачи в музеи Петербурга.