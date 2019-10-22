В КГИОП рассказали о дальнейшей судьбе останков Ново-Александровского рынка, обнаруженных при раскопках на углу Вознесенского проспекта и набережной реки Фонтанки. Они являются выявленным объектом археологического наследия, и для того, чтобы начать строительство или иное освоение на данном участке, необходимо сохранить руины.
В КГИОП рассказали о дальнейшей судьбе останков Ново-Александровского рынка, обнаруженных при раскопках
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Фото: «Пять Углов: мы живем в центре Петербурга»
Обнаруженные при археологических раскопках руины Ново-Александровского рынка — в частности, фрагменты деревянного настила и мощения подвальных помещений одного из пассажей — имеют историко-культурную ценность как памятник городской и торговой культуры Петербурга XIX века. Распоряжение о включении в перечень выявленных объектов культурного наследия поступило от КГИОП еще в августе 2019 года.
Как пишет «Бумага» со ссылкой на ответ КГИОП, любое строительство или иное освоение участка набережной реки Фонтанки, где были обнаружены останки Ново-Александровского рынка, возможно только в том случае, если руины сохранят. Для этого их могут законсервировать или музеифицировать для дальнейшей передачи в музеи Петербурга.
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Фото: citywalls.ru
Здания Ново-Александровского рынка для торговли были выполнены из красного кирпича в 1865-1868 годах по проекту архитектора Александра Бруни. Два корпуса-пассажа с высокими стенами и стеклянными крышами тянулись вдоль Садовой улицы и Вознесенского проспекта, а также вдоль Малкова переулка. Внутри пролегала Александровская улица, а в центре стояла часовня — вокруг нее размещалась одна из самых известных в Петербурге «толкучек».
Пассажи вмещали в себе почти 800 торговых заведений — там продавали мебель, одежду, антиквариат и книги. Ново-Александровский рынок служил петербуржцам до 1932 года — тогда строения разобрали. К середине XX столетия на его месте были сооружены корпуса студенческих общежитий и Дома легкой промышленности.
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