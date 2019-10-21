Как проект Waterfront меняет петербургские набережные: от музея на Охте до перфомансов на Пряжке

Альбина Мотор, продюсер: «Я занимаюсь культурными проектами, связанными с городом. В 2016-м году Датский институт культуры предложил в партнерстве с их институцией подать заявку на грант Совета министров Северных стран — он выделяется на проекты, связанные с культурным обменом между странами Северного и Северо-Западного регионов.

Тогда я задумалась о том, что объединяет нас со скандинавскими соседями. Это, конечно, Балтийское море, благодаря которому Петербург и появился, климат, экология и вызовы, связанные с ними. При этом я поняла, что как обыватель, местный житель, а не турист, в Петербурге вообще не ощущаю, что живу в городе на воде. Мы все время пробегаем мимо набережных, потому что они превращены в дороги, удобных спусков нет, вообще нет культуры их использования как места для отдыха. Мне показалось, что эта тема очень актуальна и важна, я предложила Датскому институты культуры поработать над ней, они поддержали идею. Здесь важно то, что это позволило нам посмотреть на решение тех же проблем в Скандинавии, потому что у нас похожий климат, точно также побережья были заняты промышленностью (как и во всем мире), но многие этапы урбанистического развития соседи прошли раньше нас, можно изучить этот опыт, ошибки и удачные решения. В результате грант нам одобрили, и с февраля 2017 года мы начали работу над проектом.

Мы решили посмотреть на проблему с точки зрения искусства, и пригласили в качестве куратора художественной части Дмитрия Пиликина, он привлек в проект 13 петербургских художников и одного датского, они исследовали взаимоотношения людей, воды и города. Мы параллельно брали интервью у людей, связанных с водой профессионально, то есть у сотрудников водоканала, экологов, и непрофессионально (сапсерферы, активисты) – всего 13 бесед. Также организовали ознакомительные поездки, встречи и лекции по теме. Итогом первого этапа стала выставка в сентябре 2017 года, на которой показали, как обстоят дела с набережными в Петербурге, Копенгагене и Хельсинки, в порту Севкабель – он как раз тогда только запускался и идеально соответствовал нашей концепции. Выставку сопровождала двухдневная конференция, в которой участвовали наши экономисты, чиновники, архитекторы, урбанисты и гости из Скандинавских стран. Мы обсуждали, как город подходит к развитию прибрежных пространств и какие уже есть инициативы. Оказалось, что проектов много, но знают о них в узком кругу. Выставка получилась успешной, нам и экспертам понравился результат, и мы решили, что не хотим останавливаться на обозначении проблемы, а хотим перейти к более прикладной работе, больше работать с людьми, сообществами.

Мы разработали концепцию второй стадии и к названию Waterfront добавили neighbourhood & community – добрососедство и сообщества, и снова выиграли грант. Решили привлечь к проекту как можно больше активных петербуржцев, тех, кого волнуют общественные пространства. Мы объявили сбор заявок от тех, кто хотел работать с нами – для нас была важна в первую очередь мотивация человека, а не его профессия или возраст. В итоге из 119 мы выбрали 39 человек, по 10 на каждую площадку: Пряжку, Охту, пляж на Юго-Западе и Галерную гавань. Места отбирали эксперты проекта по нескольким критериям: отсутствие уже озвученных публично планов на застройку или благоустройство, открытость пространства для людей, разные районы города.