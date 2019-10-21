В Петербурге уже два года существует междисциплинарный проект Waterfront. Художники, социологи, архитекторы и многие другие объединились, чтобы привлечь внимание горожан к неблагоустроенным, но очень красивым набережным Петербурга. Они выбрали места на Охте, Пряжке, Юго-Западе и в Галерной гавани, исследовали их и провели там множество событий, которые помогли местным жителям посмотреть на эти территории как на отличные места для отдыха. До 31 октября выставку с результатами этой работы можно увидеть в «Севкабель порту».
Как проект Waterfront меняет петербургские набережные: от музея на Охте до перфомансов на Пряжке
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Продюсер проекта Waterfront Альбина Мотор
Альбина Мотор, продюсер: «Я занимаюсь культурными проектами, связанными с городом. В 2016-м году Датский институт культуры предложил в партнерстве с их институцией подать заявку на грант Совета министров Северных стран — он выделяется на проекты, связанные с культурным обменом между странами Северного и Северо-Западного регионов.
Тогда я задумалась о том, что объединяет нас со скандинавскими соседями. Это, конечно, Балтийское море, благодаря которому Петербург и появился, климат, экология и вызовы, связанные с ними. При этом я поняла, что как обыватель, местный житель, а не турист, в Петербурге вообще не ощущаю, что живу в городе на воде. Мы все время пробегаем мимо набережных, потому что они превращены в дороги, удобных спусков нет, вообще нет культуры их использования как места для отдыха. Мне показалось, что эта тема очень актуальна и важна, я предложила Датскому институты культуры поработать над ней, они поддержали идею. Здесь важно то, что это позволило нам посмотреть на решение тех же проблем в Скандинавии, потому что у нас похожий климат, точно также побережья были заняты промышленностью (как и во всем мире), но многие этапы урбанистического развития соседи прошли раньше нас, можно изучить этот опыт, ошибки и удачные решения. В результате грант нам одобрили, и с февраля 2017 года мы начали работу над проектом.
Мы решили посмотреть на проблему с точки зрения искусства, и пригласили в качестве куратора художественной части Дмитрия Пиликина, он привлек в проект 13 петербургских художников и одного датского, они исследовали взаимоотношения людей, воды и города. Мы параллельно брали интервью у людей, связанных с водой профессионально, то есть у сотрудников водоканала, экологов, и непрофессионально (сапсерферы, активисты) – всего 13 бесед. Также организовали ознакомительные поездки, встречи и лекции по теме. Итогом первого этапа стала выставка в сентябре 2017 года, на которой показали, как обстоят дела с набережными в Петербурге, Копенгагене и Хельсинки, в порту Севкабель – он как раз тогда только запускался и идеально соответствовал нашей концепции. Выставку сопровождала двухдневная конференция, в которой участвовали наши экономисты, чиновники, архитекторы, урбанисты и гости из Скандинавских стран. Мы обсуждали, как город подходит к развитию прибрежных пространств и какие уже есть инициативы. Оказалось, что проектов много, но знают о них в узком кругу. Выставка получилась успешной, нам и экспертам понравился результат, и мы решили, что не хотим останавливаться на обозначении проблемы, а хотим перейти к более прикладной работе, больше работать с людьми, сообществами.
Мы разработали концепцию второй стадии и к названию Waterfront добавили neighbourhood & community – добрососедство и сообщества, и снова выиграли грант. Решили привлечь к проекту как можно больше активных петербуржцев, тех, кого волнуют общественные пространства. Мы объявили сбор заявок от тех, кто хотел работать с нами – для нас была важна в первую очередь мотивация человека, а не его профессия или возраст. В итоге из 119 мы выбрали 39 человек, по 10 на каждую площадку: Пряжку, Охту, пляж на Юго-Западе и Галерную гавань. Места отбирали эксперты проекта по нескольким критериям: отсутствие уже озвученных публично планов на застройку или благоустройство, открытость пространства для людей, разные районы города.
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Галерная гавань, фото Илья Давыдов
В декабре междисциплинарные команды начали работу. Наша цель – привлечь внимание горожан к набережным, показать им, что это наше общественное пространство и каждый может его использовать. Художники, дизайнеры и архитекторы хотели сразу начать что-то строить, ставить свои объекты, но мы их остановили. Ведь тогда чем бы мы отличались от чиновников и архитекторов с подходом «сверху вниз» которые берут карту и говорят: «Здесь будет вот это». Мы же хотим вовлекать жителей в планы развития общественных пространств еще на этапе сбора идей, понять, как они относятся к этому месту и чего от него хотят. Сначала участники исследовали историю места, его образы, что из себя представляет площадка, и как горожане ее используют. Они составляли карту и собирали легенды.
Далее они начали общаться с жителями, узнавали местных активистов и сообщества, знакомили их друг с другом. На основе собранной информации команды подготовили программу работы с площадкой, пытались понять, как начать диалог с чиновниками, архитекторами, бизнесом и местными жителями.
Главный наш инструмент – это искусство. Например, команда Охты еще зимой осмотрела место и придумала сделать летнюю площадку с амфитеатром. В мае ребята приехали на площадку, а там все заросло борщевиком, растение ядовитое, с берегом невозможно работать совсем. Тогда возникла идея открыть «Музей борщевика» -- чтобы обратить внимание на проблему.
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Музей борщевика
Стоит заметить, что никто, кроме небольшой продюсерской команды, не получает гонорары, это волонтерский проект. Грант помогает приглашать экспертов, покупать материалы, организовывать события и выставки, на него мы оплатили ознакомительную поездку участников в Финляндию, Швецию и Данию.
10 октября мы открыли выставку в «Севкабель Порту», где рассказали о результатах работы, наших экспериментах и методах. Это финал второй стадии проекта, но, надеюсь, не конец – у нас придумана концепция на следующих год. Весь тот инструментарий, который мы протестировали, мы хотели бы применить на практике – работать с городом, бизнесом, архитектурными бюро, организовывать сессии соучаствующего проектирования и вместе с горожанами развивать прибрежные пространства. Мы работаем на долгосрочную перспективу, мне важно знать, где я буду жить через 20 лет, где будут жить мои дети. Я уверена, что все мы имеем право заботиться о городе, быть не только его пользователями, но и соавторами».
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Галерная гавань, фото: Данила Горохов
Полина Штанько, участница команды «Галерная гавань»: «Мы опрашивали местных жителей, наблюдали за территорией и пришли к выводу, что люди очень мало знают про это место – видимо, потому что там много новых зданий, молодых семей. Люди проходят мимо и даже не догадываются, что здесь есть Галерная гавань. Также мы выяснили, что им нравится камерность этого места, и для них важно ее сохранить. Сначала мы провели пленэр – людям помогали художники, но пришедшие все равно стеснялись. Помогли дети: они сразу вовлекались в процесс, а потом к ним присоединялись и родители. На втором мероприятии мы решили познакомить людей с историей места, она здесь интересная и богатая. Мы провели интерактивную экскурсию: раздали участникам буклеты с картой и вопросами, расклеили по району QR-коды, которые вели на ответы в нашей группе «ВКонтакте».
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Галерная гавань, фото: Данила Горохов
Потом мы организовали встречу с жителями на дебаркадере – нашли его хозяина (он же является арендатором большей части территории гавани), он бесплатно предоставил нам это здание. Архитекторы и урбанисты-участники нашей команды читали лекции про общественные пространства – как они создаются, как привлечь туда людей, и показывали удачные примеры из северных стран. Арендатор тоже присоединился и рассказал людям о своих планах на эту территорию – он хочет построить плавучие гостиницы, вэйк-парки, но для него важно оставить людям возможность тоже проводить здесь время бесплатно. Жители и местные активисты узнали друг друга, обменялись контактами, договорились о сотрудничестве. Следующее наше событие – архитектурный воркшоп. Четыре команды детей с наставниками делали арт-объекты, которые они придумали, построили и установили. На последней встрече на дебаркадере приглашенные эксперты рассказывали, как продвигать низовые городские инициативы – делились опытом, давали советы, показывали, что возможно делать лучше место, где ты живешь».
Полина Карракулина, участница команды «Зов ЮЗов» (Юго-Запад): «Мы провели исследование территории – онлайн-опрос, глубинные интервью, наблюдения. Мы ожидали, что люди ценят здесь природу, доступ к заливу, которых в черте города всего шесть. Но оказалось, что отношение у людей к территории контрастное: кто-то действительно писал, что счастлив жить у моря, а кто-то говорил, что там только грязь, отвратительно, крысы и нет дорог. Стало понятно, что в районе нет культурно-досугового центра, основные точки притяжение – это торговый центр и парк.
Мы стали партнерами библиотечного центра «Интеллект» и с ними организовывали лекции об устойчивом развитии городов, ландшафте, паблик-арте. Также вместе с «Друзьями Карповки» мы провели фестиваль временной водной навигации. По запросам людей мы создали прототип набережной: учитывали и события, и благоустройство. Проект мы обсуждали с людьми и корректировали. Мы придумывали, что поставить в этом месте, но оказалось, что установка временных объектов не предусмотрена городскими законами – а за «несанкционированное благоустройство» можно получить штраф.
Но нам все же удалось разместить кадки для деревьев, совмещенные с велопарковкой, которые сделали жители, скамейку, а также выставку. Не многие из местных жителей попали в Севкабель, все-таки локация у нас удаленная, поэтому мы решили рассказать об исследованиях и результатах работы здесь и установили информационные стенды».
Анастасия Колесник, команда Охты: «Начали мы с исследований – общались с краеведами, местными жителями, выявляли отношение к месту. Оказалось, что люди о нем ничего не знают, редко сюда приходят и, более того, даже не понимают, что имеют на него права. Когда мы приехали на площадку зимой, все выглядело, конечно, уныло, но сделать что-то было можно. Когда же мы вернулись весной, то увидели, что все поросло борщевиком, что сильно усложнило нам задачу – это ядовитое растение. Мы решили попробовать вывести его уксусом и специальными химикатами, это отчасти получилось, но борщевик там растет на километры, истреблять его нужно системно, а не только на нашем кусочке.
Мы сделали музей борщевика – это деревянная вышка, в которой проходили все ивенты, с борщевиком на вершине. С помощью этой конструкции можно было осмотреть всю территорию – чтобы жители увидели, что за это место для отдыха стоит бороться. Мы провели несколько встреч с жителями, сделали интерактивное картирование, с помощью которого все могли предложить свою идею для благоустройства территории. После этого работали над арт-проектами: например, изучали берега Охты и там, где можно физически дотронуться рукой до воды, брали камень, а потом сделали из них саунд-инсталляцию».
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Набережная Пряжки
Команда Пряжки: «Мы проводили полевые исследования: ходили туда-сюда по Пряжке, смотрели, кто, что и как там делает (иногда искренне удивлялись), знакомились с людьми и задавали им вопросы, снимали фото и видео. Также провели большие интервью с экспертами пространства: местными активистами, художниками, работниками музеев и кафе. Многим кажется, что на Пряжке не надо ничего менять, потому что и так место отличное, жалуются люди только на мусор и «алкашей». Они противопоставляют Пряжку остальным набережным в центре города, так как здесь нет каменных подпорных стен и парапетов.
На бульваре около музея-квартиры Блока мы провели арт-интервенцию «Духи деревьев Коломны», у скульптуры «Венера Коломенская» – перфоманс «Венера рядом», в окрестностях набережной – историческую и неформальную экскурсии, в музее-квартире Блока – лекцию-дискуссию для местных активистов и художников о том, как объединяться и менять свое место жительства, а в кофейне «Своя комната» – дискуссию активистов Коломны и литературный вечер».
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