Инсталляция Алиши Эггерт You are (on) an island продлила свое пребывание в Новой Голландии еще на год

По замыслу Эггерт, постоянно меняющаяся инсталляция You are (on) an island — «Ты остров» и «Ты на острове» — подталкивает «подумать об островах не только как о географических объектах, но и как о метафоре внутреннего мира человека». Администрация рукотворного острова призывает философствовать, глядя на арт-объект — сделать это можно до 30 октября 2020 года.

Инсталляция Алиши Эггерт появилась на крыше корпуса №12 1 июня 2019 года. Изначально арт-объект был создан для фестиваля искусств The Sacred and Profane, после чего экспонировалась в Австралии, Биргу, Бруклине, Нью-Йорке и Майами.

«Мы все, люди, как острова, отделенные друг от друга нашими телами и разумом. Острова, на которых мы оказываемся, могут быть географическими, но также политическими или идеологическими. Я современный художник, моя работа коренится в социально-политической среде сегодняшнего времени, противоречивой как никогда. К счастью, искусство — это язык для выражения эмоций и глубинных, часто невыразимых мыслей о бытии», — говорит Эггерт о своей работе.

Напомним, уже в начале 2020 года рукотворный остров «Новая Голландия» откроет новый корпус — «Дом 12». Здание, в котором ранее располагались лесные склады, станет площадкой для новых резидентов общественного пространства — Музея современного искусства «Гараж», ресторана «КоКоКо» и бистро Матильды Шнуровой. О том, что вместит в себя новое пространство, читайте в нашем материале.