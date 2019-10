Инсталляция Алиши Эггерт You are (on) an island продлила свое пребывание в Новой Голландии еще на год

Инсталляция Алиши Эггерт You are (on) an island («Ты (на) остров(е)») продлила свое пребывание в Новой Голландии еще на год. Увидеть неоновый арт-объект теперь можно до 30 октября 2020 года — он продолжит украшать корпус «Дом 12».