В Петербурге появился Вентиль Веня — чат-бот, который помогает горожанам с фиксированием показаний счетчиков горячей воды. Уже сейчас с виртуальным помощником можно общаться, как с другом — он распознает сообщения, написанные в свободном формате. А в дальнейшем даже обучится предоставлять всю необходимую справочную информацию.
Появился Вентиль Веня — чат-бот, который поможет петербуржцам отправить показания счетчиков горячей воды
Вентиля Веню внедрило в качестве цифрового помощника на своем сайте ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга». Визуально чат-бот представляет собой кнопку, расположенную в нижнем правом углу экрана, при нажатии на которую открывается окно в тем самым Вентилем Веней.
Чтобы внести показания счетчиков горячей воды, нужно нажать на кнопку «Добавить показания» — после этого абоненты могут указать номер лицевого счета и отправить данные об объеме использованной горячей воды с индивидуальных приборов учета. Для того, чтобы узнать об альтернативных способах передачи показаний, достаточно спросить Веню о том, «как занести показания».
В дальнейшем Вентиль Веня обучится предоставлять любую справочную информацию — например, предоставлять номера телефонов, а также принимать жалобы петербуржцев на управляющие компании.
Рассказываем о других ботах, знать которых практически обязательно. В микроблоге Twitter появился аккаунт-бот @EmojiMashupBot, который создает новые эмодзи на основе комбинации двух случайных смайликов. «ВКонтакте» появился бот, который генерирует рэп-треки из голосовых сообщений пользователей. Ранее петербурженка создала Telegram-бот, который находит дешевые (!) билеты в Мариинку, а еще появился Telegram-бот, который создает бассейны с видом на что угодно.
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