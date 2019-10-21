Петербургский художник Тихомиров изобразил достопримечательности Красногвардейского района в открытках

Новая серия открыток Тихомирова приурочена к прогулочным маршрутам «Краснакарта» — проекту, созданному Централизованной библиотечной системой Красногвардейского района. В десяти открытках изображены Охтинский мыс, где «жилось вполне неплохо в допетровскую эпоху», Полюстровский парк, где «из каждого пруда минеральная вода», скульптура «Охтенка» в саду «Нева», разрушающаяся Дача Уткина, которая «без малого полвека ждет заботы человека» и другие достопримечательности — даже Ладожский вокзал и Музей стрит-арта.

Напомним, ранее Тихомиров также запустил маршрут арт-прогулки по Малой Охте — он был создан в рамках бесплатного ресурса для free-spirit-путешествий от Центральной библиотечной системы Красногвардейского района. «Книгоцентричный» экскурсионный маршрут разработан на основе двух «охтинских» глав автобиографической повести Петрова-Водкина «Хлыновск». А также серию открыток о жизни Охты (с отсылками к Петрову-Водкину!).

В своих работах Илья часто иллюстрирует Петербург. «Метро в картинках», «Петербургский зодиак», «СМС от МЧС», «С утра до вечера по-петербургски» — эти и другие проекты он опубликовывает в тематическом паблике. Напомним, в 2016 году Илья Тихомиров выпустил поэму о городском метро в картинках, в 2017 вместе с художницей Анной Богатиковой опубликовал его пешеходную карту, а в 2018 — уже ставшую легендарной (и злободневной!) работу-посвящение новым названиям российских аэропортов. Ранее Тихомиров также выпустил новую серию шуточных открыток — в этот раз они посвящены городским вывескам, а также вместе с петербуржцами отпраздновал открытие трех новых станций метрополитена — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».