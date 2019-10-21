«Севкабель Порт» показал, как будет выглядеть «Каток у моря» в этом сезоне. И он станет в два раза больше, чем в прошлом году — одновременно на площадке, которая откроется с на площади с другой стороны «Цеха», одновременно смогут кататься 300 человек. Показываем (и достаем с антресоли коньки!).
«Севкабель Порт» показал, как будет выглядеть «Каток у моря». В этом году в два раза больше!
Строительство нового «Катка у моря» уже началось — официальное открытие запланировано на 10 декабря. Вместе с площадкой для традиционно зимнего отдыха откроется и раздевалка с ячейками для хранения вещей и скамейками, на которых можно переодеться или просто отдохнуть.
Пока каток только готовится к своему появлению, делимся геоданными: в Петербурге появился путеводитель по креативным местам для занятий творчеством (и не только!). Маршрут насчитывает 11 точек на карте города — с остановками на книжных аллеях на Малой Конюшенной, в шоуруме растений, студии керамики и «Севкабель Порту». А трое петербуржцев запустили сайт-путеводитель по Васильевскому острову. Гид включает в себя главные локации, наиболее интересные по мнению составителей — от знаменитого «дома на курьих ножках» возле станции метро «Приморская» до «Севкабель Порта».
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