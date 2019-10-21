Пока каток только готовится к своему появлению, делимся геоданными: в Петербурге появился путеводитель по креативным местам для занятий творчеством (и не только!). Маршрут насчитывает 11 точек на карте города — с остановками на книжных аллеях на Малой Конюшенной, в шоуруме растений, студии керамики и «Севкабель Порту». А трое петербуржцев запустили сайт-путеводитель по Васильевскому острову. Гид включает в себя главные локации, наиболее интересные по мнению составителей — от знаменитого «дома на курьих ножках» возле станции метро «Приморская» до «Севкабель Порта».