Управляющая компания «Жилкомсервис №3 Центрального района» отчиталась об установке вентиляционных подвальных продухов на 6-й Советской улице, 39 в Петербурге. Позже стало известно, что они просто наложили их на замурованную поверхность. Об этом сообщил местный муниципальный депутат Александр Изотов в Twitter.
В Центральном районе ЖКС отчиталась об установке вентиляционных продухов. Выяснилось, что их наложили на замурованную поверхность
Коротко о работе ЖКС №3 Цетрального района, который завтра тоже выйдет на субботник.— Александр Изотов (@spb_ai) October 18, 2019
ЖКС №3 отчитался об установке подвальных продухов.
Адрес - 6ая Советская, д. 39
Фото от активистов центрального района.
Сам ЖКС фото и новость с сайта уже удалил. pic.twitter.com/LShtRx1Pya
15 сентября петербурженка Елена оставила заявку на портале «Наш Санкт-Петербург», в которой она пожаловалась на то, что в доме № 39 на 6-й Советской улице замурованы продухи в подвал.
Спустя месяц, 16 октября администрация портала опубликовала ответ, где сказано, что ЖКС № 3 выполнила все необходимые работы по обустройству продухов. К этому сообщению они прикрепили заявление с подтверждением начальника и замначальника эксплуатационного участка № 3 Е. В. Сафронова и С. П. Карамышева о качестве работы. На фотографии отчетливо видно, что под «оборудованным продухом» находится бетон.
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