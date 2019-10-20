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В Центральном районе ЖКС отчиталась об установке вентиляционных продухов. Выяснилось, что их наложили на замурованную поверхность

Управляющая компания «Жилкомсервис №3 Центрального района» отчиталась об установке вентиляционных подвальных продухов на 6-й Советской улице, 39 в Петербурге. Позже стало известно, что они просто наложили их на замурованную поверхность. Об этом сообщил местный муниципальный депутат Александр Изотов в Twitter.

15 сентября петербурженка Елена оставила заявку на портале «Наш Санкт-Петербург», в которой она пожаловалась на то, что в доме № 39 на 6-й Советской улице замурованы продухи в подвал.

 Спустя месяц, 16 октября администрация портала опубликовала ответ, где сказано, что ЖКС № 3 выполнила все необходимые работы по обустройству продухов. К этому сообщению они прикрепили заявление с подтверждением начальника и замначальника эксплуатационного участка № 3 Е. В. Сафронова и С. П. Карамышева о качестве работы. На фотографии отчетливо видно, что под «оборудованным продухом» находится бетон.
 


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Сабина Алиева,
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