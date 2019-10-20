В Центральном районе ЖКС отчиталась об установке вентиляционных продухов. Выяснилось, что их наложили на замурованную поверхность

Спустя месяц, 16 октября администрация портала опубликовала ответ, где сказано, что ЖКС № 3 выполнила все необходимые работы по обустройству продухов. К этому сообщению они прикрепили заявление с подтверждением начальника и замначальника эксплуатационного участка № 3 Е. В. Сафронова и С. П. Карамышева о качестве работы. На фотографии отчетливо видно, что под «оборудованным продухом» находится бетон.

