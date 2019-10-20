Для того, чтобы достичь исторического максимума, Петербургу не хватило 1,2 градуса не хватило Петербург. Об этом написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус на свой странице в Facebook.
Петербургу не хватило одного градуса до исторического максимума
«Очень теплая для середины октября суббота уходит в историю. В российских столицах обошлось без рекордов, но, что интересно, и в Москве, и в Питере до исторических максимумов не хватило 1,2 °С», – рассказал он.
Как сообщает синоптик, в это воскресенье Петербург находится в узкой полосе повышенного атмосферного давления. «А ближе к вечеру ее оттеснит на восток облачная гряда атмосферного фронта», – заявил Михаил Леус. Кроме того, он добавил, что давление составит 763 мм ртутного столба, что является выше нормы.
Напомним, синоптики Гидрометцентра России пообещали теплый ноябрь большинству регионов страны. Как минимум на 1 градус выше нормы будет и в Петербурге — холоднее привычного станет только в Краснодарском крае, южной части Крыма, Иркутской области и Забайкалье. А ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что зима с каждым годом становится все короче, а летний период, соответственно, увеличивается. По его словам, климат меняется так, что промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям, уменьшается.
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