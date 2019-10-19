В воскресенье, 20 октября, в Петербурге ожидается облачная погода, а в конце дня синоптики обещают небольшой дождь, сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
В воскресенье в Петербурге ожидается небольшой дождь
Ночью будет дуть южный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, а днем его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Тем не менее погода в городе будет достаточно теплой: ночью температура воздуха достигнет +8...+10 градусов, днем же прогреется до +10...+12 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.
Напомним, синоптики Гидрометцентра России пообещали теплый ноябрь большинству регионов страны. Как минимум на 1 градус выше нормы будет и в Петербурге — холоднее привычного станет только в Краснодарском крае, южной части Крыма, Иркутской области и Забайкалье. А ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что зима с каждым годом становится все короче, а летний период, соответственно, увеличивается. По его словам, климат меняется так, что промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям, уменьшается.
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