В воскресенье в Петербурге ожидается небольшой дождь

Напомним, синоптики Гидрометцентра России пообещали теплый ноябрь большинству регионов страны. Как минимум на 1 градус выше нормы будет и в Петербурге — холоднее привычного станет только в Краснодарском крае, южной части Крыма, Иркутской области и Забайкалье. А ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что зима с каждым годом становится все короче, а летний период, соответственно, увеличивается. По его словам, климат меняется так, что промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям, уменьшается.

