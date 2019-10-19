Благотворительный фонд AdVita не получил президентский грант на программу паллиативной помощи пациентам с онкологическими заболеваниями

«Мы не выиграли президентский грант. И с 1 декабря финансирование у паллиативной программы AdVita не будет», – заявила она. Теперь в благотворительном фонде будут вынуждены отказаться от части проектов и решить, «где искать деньги». Екатерина Овсянникова добавила, что пациентами по паллиативному направлению в AdVita, действующему с начала 2017 года, были 40 тысяч лечащихся в Петербурге человек ежегодно. Паллиативную помощь оказывают тем пациентам, чьи заболевания не поддаются лечению.