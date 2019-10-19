Фонд президентских грантов не поддержал паллиативную программу благотворительной петербургской организации AdVita. Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказала руководительница программы Екатерина Овсянникова.
Благотворительный фонд AdVita не получил президентский грант на программу паллиативной помощи пациентам с онкологическими заболеваниями
«Мы не выиграли президентский грант. И с 1 декабря финансирование у паллиативной программы AdVita не будет», – заявила она. Теперь в благотворительном фонде будут вынуждены отказаться от части проектов и решить, «где искать деньги». Екатерина Овсянникова добавила, что пациентами по паллиативному направлению в AdVita, действующему с начала 2017 года, были 40 тысяч лечащихся в Петербурге человек ежегодно. Паллиативную помощь оказывают тем пациентам, чьи заболевания не поддаются лечению.
В середине октября фонд президентских грантов подвел итоги второго конкурса и распределил 4,35 млрд бюджетных, а также 2,5 млрд внебюджетных средств. Гранты получили фонд развития физико-технических школ в Подмосковье – ему досталось 75 млн рублей на проведение студенческого чемпионата по программированию ICPC. Грант в размере 50 млн рублей выделили на проведение российского театрального фестиваля «Золотая маска». Фонду развития современного искусства вручили почти 30 млн рублей на поиски и поддержку молодых талантов.
Крупнейший в Петербурге фонд помощи людям с онкологическими заболеваниями AdVita, номинанты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», не только находит деньги на лечение, но и консультирует, помогает оформлять документы, находит доноров и даже размещает приезжих. Ежегодно команда AdVita проводит десятки мероприятий: лекции, фестивали, концерты, спектакли, донорские марафоны, бутик-сейл и аукционы, а к своему 15-летию фонд создал масштабный видеопроект «Книга о Женечке», в рамках которого лучшие актрисы страны от Ксении Раппопорт до Чулпан Хаматовой читали отрывки из книги женщины, дочь которой умерла от рака.
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