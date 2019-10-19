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Благотворительный фонд AdVita не получил президентский грант на программу паллиативной помощи пациентам с онкологическими заболеваниями

Фонд президентских грантов не поддержал паллиативную программу благотворительной петербургской организации AdVita. Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказала руководительница программы Екатерина Овсянникова.

«Мы не выиграли президентский грант. И с 1 декабря финансирование у паллиативной программы AdVita не будет», – заявила она. Теперь в благотворительном фонде будут вынуждены отказаться от части проектов и решить, «где искать деньги». Екатерина Овсянникова добавила, что пациентами по паллиативному направлению в AdVita, действующему с начала 2017 года, были 40 тысяч лечащихся в Петербурге человек ежегодно. Паллиативную помощь оказывают тем пациентам, чьи заболевания не поддаются лечению. 

В середине октября фонд президентских грантов подвел итоги второго конкурса и распределил 4,35 млрд бюджетных, а также 2,5 млрд внебюджетных средств. Гранты получили фонд развития физико-технических школ в Подмосковье – ему досталось 75 млн рублей на проведение студенческого чемпионата по программированию ICPC. Грант в размере 50 млн рублей выделили на проведение российского театрального фестиваля «Золотая маска». Фонду развития современного искусства вручили почти 30 млн рублей на поиски и поддержку молодых талантов.
 

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Крупнейший в Петербурге фонд помощи людям с онкологическими заболеваниями AdVita, номинанты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», не только находит деньги на лечение, но и консультирует, помогает оформлять документы, находит доноров и даже размещает приезжих. Ежегодно команда AdVita проводит десятки мероприятий: лекции, фестивали, концерты, спектакли, донорские марафоны, бутик-сейл и аукционы, а к своему 15-летию фонд создал масштабный видеопроект «Книга о Женечке», в рамках которого лучшие актрисы страны от Ксении Раппопорт до Чулпан Хаматовой читали отрывки из книги женщины, дочь которой умерла от рака.

 


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Сабина Алиева,
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