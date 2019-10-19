Власти Санкт-Петербурга планируют ввести ограничение скорости до 50 км/ч на Невском проспекте в течение ближайших лет. Об этом сообщили «Коммерсанту» в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.
Правительство Петербурга планирует в центре города введение ограничения скорости до 50 км/ч, а местами – до 30 км/ч
Нововведения относятся к проекту Комплексной схемы организации дорожного движения Санкт-Петербурга на период до 2033 года. Документ создали еще в начале 2019 года – его разрабатывало ООО «Строй Инвест Проект». В КРТИ отметили, что проект носит рекомендательный характер. Комитет считает такие ограничения оправданной мерой, но «на отдаленную перспективу». Для реализации всех предложений КСОДД в рамках проекта понадобится 2 трлн рублей. Документ планируют согласовать до конца 2019 года.
Согласно новому проекту, ограничение скорости до 50 км/ч могут ввести на Васильевском острове, Петроградской стороне, местами в Адмиралтейском и Центральном районах. Ограничение скорости до 30 км/ч возможно на Дворцовой набережной до Литейного проспекта, района Коломны, а также Крестовского острова. Кроме того, авторы проекта предлагают организовать одностороннее движение на ряде магистралей Петербурга.
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