Правительство Петербурга планирует в центре города введение ограничения скорости до 50 км/ч, а местами – до 30 км/ч

Нововведения относятся к проекту Комплексной схемы организации дорожного движения Санкт-Петербурга на период до 2033 года. Документ создали еще в начале 2019 года – его разрабатывало ООО «Строй Инвест Проект». В КРТИ отметили, что проект носит рекомендательный характер. Комитет считает такие ограничения оправданной мерой, но «на отдаленную перспективу». Для реализации всех предложений КСОДД в рамках проекта понадобится 2 трлн рублей. Документ планируют согласовать до конца 2019 года.