«Развитие территории позволит создать в городе уникальную точку притяжения для петербуржцев, иностранных и российских туристов, жителей города и бизнес-структур. Важно отметить, что реализация проекта будет соответствовать генеральной цели Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года, послужит стабильному улучшению качества жизни горожан и повысит глобальную конкурентоспособность Санкт-Петербурга», — пишет пресс-служба вице-губернатора Олега Маркова.

Напомним, в Петербурге появится крупнейший в мире коливинг — центр совместного проживания, включающий в себя коворкинг и жилые зоны, объединенные под одной крышей. Площадь проекта составит 55 тысяч квадратный метров, а номерной фонд будет насчитывать не менее 1,5 тысячи юнитов. А на Васильевском острове уже этой осенью открывается новое общественное пространство «Линии». На шести этажах здания общей площадью 6,5 тысяч квадратных метров расположатся коворкинг «Практик», фуд-маркет, магазины локальных дизайнеров, бьюти-станции, образовательный кластер, спортивная секция и пассаж — под стеклянной крышей.

Ранее в Петербурге также была создана рабочая группа по вопросу развития Кронштадта. Многочисленные форты города-порта хотят отдать под объекты туристического сектора — музеи, океанариум, культурные учреждения, гостиницы и даже ресторан для свадебных торжеств в стиле 18 века, тем самым планы по реновации уходят в сторону от военно-политической направленности места.