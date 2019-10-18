На территории бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений «Горская» в Приморском районе Петербурге создадут туристический кластер. Помимо парков и зон отдыха на его территории появится исторический парк реконструкции (как французский Пюи-дю-Фу!), объекты IT-кластера и даже круглогодичный горнолыжный спуск.
В Приморском районе Петербурга появится туристический кластер — с парками, спортивными центрами и круглогодичным горнолыжным спуском
Как считает вице-губернатор Олег Марков, площадка станет «самой перспективной территорией для создания новых беспрецедентных туристических возможностей». На площади в 170 гектаров планируется организовать образовательные и развлекательные центры, зоны активного отдыха, исторический парк реконструкции по примеру знаменитого французского парка Пюи-дю-Фу, парк культуры и отдыха, современные спортивные центры, круглогодичный горнолыжный спуск, благоустроенную набережную и зону променада, объекты IT-кластера и другие.
В будущем туристическом кластере также планируется проложить внутреннюю кольцевую железнодорожную линию «по примеру мировых аналогов» — для комфортного перемещения между различными зонами. Территория бывшей строительной зоны площадью в 170 гектаров уже передана в собственность Петербурга. По предварительным расчетам, общая площадь объектов строительства составит 700-900 тысяч квадратных метров, а объем финансирования — более 50 миллиардов рублей.
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Исторический тематический парк Пюи-дю-Фу. Фото: Википедия
«Развитие территории позволит создать в городе уникальную точку притяжения для петербуржцев, иностранных и российских туристов, жителей города и бизнес-структур. Важно отметить, что реализация проекта будет соответствовать генеральной цели Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года, послужит стабильному улучшению качества жизни горожан и повысит глобальную конкурентоспособность Санкт-Петербурга», — пишет пресс-служба вице-губернатора Олега Маркова.
Напомним, в Петербурге появится крупнейший в мире коливинг — центр совместного проживания, включающий в себя коворкинг и жилые зоны, объединенные под одной крышей. Площадь проекта составит 55 тысяч квадратный метров, а номерной фонд будет насчитывать не менее 1,5 тысячи юнитов. А на Васильевском острове уже этой осенью открывается новое общественное пространство «Линии». На шести этажах здания общей площадью 6,5 тысяч квадратных метров расположатся коворкинг «Практик», фуд-маркет, магазины локальных дизайнеров, бьюти-станции, образовательный кластер, спортивная секция и пассаж — под стеклянной крышей.
Ранее в Петербурге также была создана рабочая группа по вопросу развития Кронштадта. Многочисленные форты города-порта хотят отдать под объекты туристического сектора — музеи, океанариум, культурные учреждения, гостиницы и даже ресторан для свадебных торжеств в стиле 18 века, тем самым планы по реновации уходят в сторону от военно-политической направленности места.
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