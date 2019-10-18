Кто культурнее — жители Центрального района или окраин Петербурга? Объясняет социолог Европейского университета

Так, доля жителей Колпина, имеющих высшее образование, составляет 45%, жителей Центрального района — 73%. При этом 54% жителей центра заявили, что их матери имели высшее образование, 26% — жителей Колпина. В Петроградском районе 43% взрослых не смотрят телевизор, а в Красносельском — 16%. При этом среди жителей Петроградки не читают художественную литературу всего 16%, а в Колпине — 41%.

40% жителей Васильевского острова посещают музыкальные мероприятия, а 55% пользуются ножом и вилкой за обычным ужином дома. Среди жителей Кировского района делают то же самое 15 и 35% соответственно. А вот разброс в доходах среди жителей центра и окраин Петербурга незначителен — зарплату в 30-40 тысяч рублей получают 41-46% жителей центра и 33-36% жителей пригородов.

«Эти различия еще не дотягивают до масштабов разницы в доходах между Гарлемом и Нижним Манхэттеном, или между Западным и Восточным Лондоном, но, кажется, стремятся в том направлении. Так или иначе, культурные границы — вполне реальные — мало связаны с экономическим базисом, и чем раньше мы обзаведемся словарем, который не будет постоянно намекать на это несуществующее связующее звено, тем лучше», — подводит итог социолог.