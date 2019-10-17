Судебный квартал планируют построить на месте «Сада на Неве». Против выступают местные жители

За последние несколько лет «Сад на Неве» дважды включали и исключали из закона «О зеленых насаждениях общего пользования» — для того, чтобы построить Орловский тоннель, а позже и новый Музей блокады, однако оба проекта так и не получили продолжения. Теперь территорию планируют отдать под строительство Судебного квартала. Как пишет 78.ru, документ об исключении объекта из ЗНОП поддержали все участники заседания, кроме депутата петербургского ЗакСа Алексея Ковалева. А депутат от партии «Единая Россия» Андрей Васильев предложил дать жителям центра Петербурга 3 «зеленых» гектара взамен.

Против активно выступают петербуржцы — они обещают, что выйдут на протестные акции и обратятся в судебные инстанции. «На текущий момент обеспеченность жителей Центрального района территориями ЗНОП составляет чуть больше 4 квадратных метров на человека при необходимых 6-ти. Ни о какой компенсации речи не идет. Очевидно, что и не пойдет. Столько крупных по площади городских территорий в Центральном районе в принципе нет. И не предвидится. Хватит обманывать горожан, играть с законом. Мы выйдем на протестные акции. Мы пойдем в суд. И если вы реально настроены нарушить закон ради строительства верховного суда, то в суде мы оспорим это решение. Учтите это!», — пишут активисты сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания».