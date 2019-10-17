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Судебный квартал планируют построить на месте «Сада на Неве». Против выступают местные жители

Судебный квартал, который ранее хотели построить на набережной Малой Невы, теперь планируют перенести на территорию безымянных зеленых насаждений на Смольной набережной. Для этого Комиссия Заксобрания по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам рассмотрела законопроект об исключении «Сада на Неве» из перечня зеленых насаждений, а депутаты рекомендовали принять документ. Против выступают местные жители — они готовы «выйти на протестные акции» и обратиться в суд.

  • Здесь и далее фото: сообщество «Центральный район за комфортную среду обитания»

За последние несколько лет «Сад на Неве» дважды включали и исключали из закона «О зеленых насаждениях общего пользования» — для того, чтобы построить Орловский тоннель, а позже и новый Музей блокады, однако оба проекта так и не получили продолжения. Теперь территорию планируют отдать под строительство Судебного квартала. Как пишет 78.ru, документ об исключении объекта из ЗНОП поддержали все участники заседания, кроме депутата петербургского ЗакСа Алексея Ковалева. А депутат от партии «Единая Россия» Андрей Васильев предложил дать жителям центра Петербурга 3 «зеленых» гектара взамен. 

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Против активно выступают петербуржцы — они обещают, что выйдут на протестные акции и обратятся в судебные инстанции. «На текущий момент обеспеченность жителей Центрального района территориями ЗНОП составляет чуть больше 4 квадратных метров на человека при необходимых 6-ти. Ни о какой компенсации речи не идет. Очевидно, что и не пойдет. Столько крупных по площади городских территорий в Центральном районе в принципе нет. И не предвидится. Хватит обманывать горожан, играть с законом. Мы выйдем на протестные акции. Мы пойдем в суд. И если вы реально настроены нарушить закон ради строительства верховного суда, то в суде мы оспорим это решение. Учтите это!», — пишут активисты сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания».


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Дарья Гладких,
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