В Петербурге пройдет серия экспертных сессий по вопросу концепции парка на месте Судебного квартала

В формировании технического задания важную роль сыграет петербургское экспертное сообщество. В ближайшее время в Петербурге проведут несколько экспертных сессий. С 21 по 31 октября все желающие смогут присоединиться к обсуждению вопросов, касающихся «Тучкова буяна» — будущего парка на месте Судебного квартала. В их числе — взаимодействие нового парка с объектами исторического и культурного значения, формирование новых городских маршрутов, возможное наполнение и функциональность парка. По итогу серии сессий будет сформировано техническое задание.

«Мы будем готовить его вместе с петербургскими и международными экспертами. Оно будет затрагивать все направления — нам нужно разобраться с мобильностью на этой территории, с тем, что хотят видеть жители, с экологическими аспектами, с озеленением, с функциональным наполнением территории», — сказал генеральный директор КБ Стрелка Денис Леонтьев.

В рамках исследования, которое проведут антропологи Европейского университета, определится еще один важный пункт в создании парка — то, каким его хотят видеть сами петербуржцы. «Мы хотим понять, в каких категориях люди мыслят о парках и о будущем парке в частности: его представляют как место прежде всего красивое или как прежде всего уютное, как место транзитное или как место долгого отдыха. Как место активного отдыха и какой-то насыщенной событийной программы или как место, где можно тихонечко зарыться, выпить чашечку кофе, сделать остановку в пути и так далее. Мы хотим понять, чего люди боятся, какие фобии есть у петербуржцев и как они проецируются на идею будущего парка», — сказал доцент факультета антропологии Европейского университета Михаил Лурье.