Уже в ноябре КБ Стрелка совместно с Европейским университетом запускает международный конкурс на ландшафтно-архитектурную концепцию парка «Тучков буян», который расположится на месте Судебного квартала. В качестве подготовительного этапа пройдет серия сессий при участии петербургского экспертного сообщества, по результатам которой будет сформировано техническое задание. Параллельно специалисты из Европейского университета будут выяснять, как представляют будущий парк жители города.
В Петербурге пройдет серия экспертных сессий по вопросу концепции парка на месте Судебного квартала
В формировании технического задания важную роль сыграет петербургское экспертное сообщество. В ближайшее время в Петербурге проведут несколько экспертных сессий. С 21 по 31 октября все желающие смогут присоединиться к обсуждению вопросов, касающихся «Тучкова буяна» — будущего парка на месте Судебного квартала. В их числе — взаимодействие нового парка с объектами исторического и культурного значения, формирование новых городских маршрутов, возможное наполнение и функциональность парка. По итогу серии сессий будет сформировано техническое задание.
«Мы будем готовить его вместе с петербургскими и международными экспертами. Оно будет затрагивать все направления — нам нужно разобраться с мобильностью на этой территории, с тем, что хотят видеть жители, с экологическими аспектами, с озеленением, с функциональным наполнением территории», — сказал генеральный директор КБ Стрелка Денис Леонтьев.
В рамках исследования, которое проведут антропологи Европейского университета, определится еще один важный пункт в создании парка — то, каким его хотят видеть сами петербуржцы. «Мы хотим понять, в каких категориях люди мыслят о парках и о будущем парке в частности: его представляют как место прежде всего красивое или как прежде всего уютное, как место транзитное или как место долгого отдыха. Как место активного отдыха и какой-то насыщенной событийной программы или как место, где можно тихонечко зарыться, выпить чашечку кофе, сделать остановку в пути и так далее. Мы хотим понять, чего люди боятся, какие фобии есть у петербуржцев и как они проецируются на идею будущего парка», — сказал доцент факультета антропологии Европейского университета Михаил Лурье.
Об открытии конкурса на архитектурный конкурс «Тучков буян» будет официально объявлено 15 ноября в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. В ближайшее время также запустят официальный сайт конкурса.
Международный конкурс на ландшафтно-архитектурную концепцию парка «Тучков буян» будет реализован в несколько этапов. Первый пройдет с ноября 2019 года по февраль 2020-го. За это время должно быть сформировано техническое задание, важную роль в формировании которого сыграет экспертное сообщество, антропологические исследования и мнение самих петербуржцев.
В рамках второго этапа архитектурные бюро, отобранные для реализации проекта, начнут создание концепции будущего парка на месте Судебного квартала. Готовые концепции будут представлены в мае 2020 года, а уже в июне концепция-победитель будет объявлена на Экономическом форуме и подарена Петербургу.
Напомним, в апреле стало известно, что на месте Судебного квартала для Верховного суда на Петроградской стороне построят парк и здание Дворца танца Бориса Эйфмана. Эксперты сравнивают проект с московским парком «Зарядье» — под новую локацию отведут территорию в 6 гектаров. Строительство Судебного квартала перенесут на Смольную набережную — в локации, где ранее планировался музей блокады Ленинграда. Более 80% горожан предложили сохранить музей на историческом месте — в Соляном переулке.
Ранее Союз архитекторов запустил онлайн-голосование за название будущего парка на месте Судебного квартала. Лидером стал «Тучков-Буян» — он набрал 27% голосов. В тройку лидеров также выбились названия «Романовский» и «Петроградский». Выбрали и главную тему парка — ей стала ландшафтная архитектура.
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