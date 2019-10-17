В октябре церковь Святой Анны, известная как Анненкирхе, празднует свое 240-летие. В честь юбилея в Петербурге пройдут праздничные мероприятия — лекции об истории лютеранской церкви, концерт на маримбах и вибрафонах, исполнят органную классику и даже проведут джазовое богослужение.
В честь 240-летия Анненкирхе расскажут об истории лютеранской церкви, дадут концерт на вибрафонах и исполнят органную классику
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Фотография предоставлена пресс-службой Анненкирхе.
Лютеранская церковь является самой посещаемой в России, в которой богослужения соседствуют со светскими мероприятиями. 24 октября настоятель Анненкирхе Евгений Раскатов расскажет о кирхе как феномене — о том, как церковь начала возрождаться после пожара, как устроен внутренний уклад и какие секреты она хранит, как учится существовать экологично и какие планы реализует уже в ближайшее время. Вход свободный по предварительной регистрации.
25 октября в большом зале выступит коллектив Percussion Today Project, созданной пятью перкуссионистами Григорием Осиповым, Тихоном Антоновым, Борисом Никоновым, Тиграном Мирзояном и Павлом Ивановым (играют на вибрафонах и маримбах!). Музыка коллектива хранит в себе отголоски романтизма, который одновременно сочетается с простотой и искренностью. Вход осуществляется за пожертвования по предварительной регистрации.
26 октября органист Наталья Михайлова исполнит органную классику. А Евгений Раскатов прокомментирует композиции и расскажет, какие скрытые смыслы она хранит. Вход за пожертвования по предварительной регистрации.
27 октября, в завершающий празднования день, в Анненкирхе (впервые!) пройдет джазовое богослужение. Лютеранские гимны исполнят под аккомпанемент духовых инструментов в сопровождение органа. Начало в 15:00, вход свободный. Вечером камерный хор «Гордарика» исполнит песни народов мира — от испанских, грузинских и еврейских до шотландских народных. Вход за пожертвования — по предварительной регистрации.
Напомним, в октябре 2018 года, в честь 293 лет со дня открытия Анненкирхе, на куполе лютеранской церкви установили крест. Он был снял с колокольни Анненкирхе в 1939 году, а место для богослужение было перестроено в кинотеатр «Спартак». В здании даже располагался рок-клуб. В 2002 году, после передачи объекта церкви, кирха сгорела — ее реставрировали шесть лет, но пока что восстановлен только фасад. Этой весной стали известны планы по реставрации церкви. В первую очередь планируют решить проблемы коммунального характера, максимально сохранив нынешний облик здания.
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