В честь 240-летия Анненкирхе расскажут об истории лютеранской церкви, дадут концерт на вибрафонах и исполнят органную классику

Лютеранская церковь является самой посещаемой в России, в которой богослужения соседствуют со светскими мероприятиями. 24 октября настоятель Анненкирхе Евгений Раскатов расскажет о кирхе как феномене — о том, как церковь начала возрождаться после пожара, как устроен внутренний уклад и какие секреты она хранит, как учится существовать экологично и какие планы реализует уже в ближайшее время. Вход свободный по предварительной регистрации.

25 октября в большом зале выступит коллектив Percussion Today Project, созданной пятью перкуссионистами Григорием Осиповым, Тихоном Антоновым, Борисом Никоновым, Тиграном Мирзояном и Павлом Ивановым (играют на вибрафонах и маримбах!). Музыка коллектива хранит в себе отголоски романтизма, который одновременно сочетается с простотой и искренностью. Вход осуществляется за пожертвования по предварительной регистрации.