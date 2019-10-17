Власти Ленинградской области не исключают возможности начать судебные разбирательства с представителями Смольного. Иск может быть вызван новой транспортной реформой Петербурга, в ходе которой правительство города планирует отменить 29 автобусных маршрутов, курсирующих между областью и ее центром — уже летом 2020 года.
Власти Ленобласти не исключают возможных судебных разбирательств из-за транспортной реформы Петербурга
Соответствующее заявление было сделано начальником управления по транспорту Ленинградской области Павлом Постоваловым. Он указывает на то, что в ходе транспортной реформы Петербурга будут отменены 29 автобусных маршрута — в частности и коммерческие, курсирующие до Всеволожска, Бугров, Новоселья и Форносово. По мнению Постовалова, в настоящее время необходимо продолжать вести диалог «с городскими коллегами, руководствуясь соглашением о межрегиональных маршрутах, по которому ни область, ни город не могут в одностороннем порядке менять смежную маршрутную сеть».
Павел Постовалов
О транспортной реформе Петербурга:
Мы не исключаем возможности рассмотрения в суде в случае нарушения условий данного соглашения со стороны комитета по транспорту Санкт-Петербурга. Наш регион прорабатывает варианты, при которых область станет заказчиком ряда отменяемых городом автобусов при условии, что конечной остановкой для них останутся станции метро, а не железнодорожные станции или остановки трамвая «Чижик».
Мы убеждены, что цель «автобусной» реформы должна состоять в улучшении качества транспортного обслуживания людей, а не в создании дополнительных препятствий по пути от дома до работы. Предлагая лишить людей привычных маршрутов, городские чиновники ломают сформированную десятилетиями единую систему транспортного обслуживания жителей нашей общей агломерации.
Напомним, в Петербурге проходит масштабная транспортная реформа, в рамках которой уже к 2020 году почти 300 направлений перестанут существовать, 62 изменят свою трассировку, а в числе новых окажется 97 рейсов. Для функционирования обновленной маршрутной сети в городе обустроят 590 новых автобусных остановок. ГУ «Организатор перевозок» ранее представило новую маршрутную сеть общественного наземного транспорта, позже Комитет по транспорту опубликовал проект новой маршрутной сети — в городе изменятся трассы 60 маршрутов, а также будет отменен 271 коммерческий маршрут с буквой «К».
Реформа необходима для увеличения количества социальных маршрутов, а также исключить дублирование рейсов. Например, один 216-ый автобус до Сесторецка конкурирует с пятью коммерческими маршрутками. После изменений они перестанут выполнять рейсы в данной направлении, однако взамен им запустят четырнадцать 216-ых автобусов с интервалом в 11 минут. Помимо укороченных интервалов движения новые автобусы будут оборудованы «умными» системами информирования пассажиров, а также возможностью льготной оплаты проезда.
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