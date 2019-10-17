Власти Ленобласти не исключают возможных судебных разбирательств из-за транспортной реформы Петербурга

О транспортной реформе Петербурга:

Мы не исключаем возможности рассмотрения в суде в случае нарушения условий данного соглашения со стороны комитета по транспорту Санкт-Петербурга. Наш регион прорабатывает варианты, при которых область станет заказчиком ряда отменяемых городом автобусов при условии, что конечной остановкой для них останутся станции метро, а не железнодорожные станции или остановки трамвая «Чижик».

Мы убеждены, что цель «автобусной» реформы должна состоять в улучшении качества транспортного обслуживания людей, а не в создании дополнительных препятствий по пути от дома до работы. Предлагая лишить людей привычных маршрутов, городские чиновники ломают сформированную десятилетиями единую систему транспортного обслуживания жителей нашей общей агломерации.